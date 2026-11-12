Avviso del Ministero della Salute del 12 novembre: richiamato il lotto 4406 di pomodoro datterino da 500 grammi, prodotto in uno stabilimento di Vittoria.
Necrologi: È scomparsa Rosa Dimartino
12 Nov 2026 09:31
Ieri, serenamente munita dei conforti religiosi, è tornata alla casa del Padre la Signora
Rosa Dimartino
ved. Gurrieri – di anni 85
Ne danno il triste annuncio i figli Concetta e Salvatore, il genero Giuseppe, la nuora Rita, i nipoti Pietro con Gloria, Alessia e i piccoli pronipoti Jacopo e Leonardo, il fratello Vincenzo, la sorella Giovanna, le cognate, i nipoti, gli amici e i parenti tutti.
Il corteo muoverà venerdì 13 novembre 2026, alle ore 11:15, dalla casa della cara estinta in via Montessori n. 18.
I funerali avranno luogo alle ore 11:30 nella Parrocchia di San Giuliano Eymard.
Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte saranno devolute in beneficenza.
Ragusa, 12 novembre 2026. Si dispensa dalle visite.
Onoranze funebri Tidona Giuseppe, via Carducci 60, Ragusa – 338 8274102
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