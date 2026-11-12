Necrologi: È scomparsa Rosa Dimartino

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Ieri, serenamente munita dei conforti religiosi, è tornata alla casa del Padre la Signora

Rosa Dimartino

ved. Gurrieri – di anni 85

Ne danno il triste annuncio i figli Concetta e Salvatore, il genero Giuseppe, la nuora Rita, i nipoti Pietro con Gloria, Alessia e i piccoli pronipoti Jacopo e Leonardo, il fratello Vincenzo, la sorella Giovanna, le cognate, i nipoti, gli amici e i parenti tutti.

Il corteo muoverà venerdì 13 novembre 2026, alle ore 11:15, dalla casa della cara estinta in via Montessori n. 18.

I funerali avranno luogo alle ore 11:30 nella Parrocchia di San Giuliano Eymard.

Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte saranno devolute in beneficenza.

Ragusa, 12 novembre 2026. Si dispensa dalle visite.

Onoranze funebri Tidona Giuseppe, via Carducci 60, Ragusa – 338 8274102

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata