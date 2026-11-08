Necrologi: È scomparso Gaetano Ravalli

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Ieri, improvvisamente, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari il signor

Gaetano Ravalli

di anni 78

Ne danno il triste annuncio la moglie Giovanna, i figli Giuseppe e Daniele, le nuore Jessica e Paola, i nipoti Christian, Flavia, Giulia e Amelie ed i parenti tutti.

Il corteo in auto muoverà domani, lunedì 9 novembre 2026, alle ore 10:00, dalla casa del caro estinto in via Filippo Anfuso, 111 – Scala B.

I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano.

Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Si dispensa dalle visite

Ragusa, 8 novembre 2026

Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, Ragusa

Partecipazione – Team Vision Remax Platinum Sicilia si unisce al dolore di Daniele e di tutta la sua famiglia per la perdita del caro papà Gaetano Ravalli.

© Riproduzione riservata