Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Necrologi: È scomparso Gaetano Ravalli
08 Nov 2026 12:05
Ieri, improvvisamente, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari il signor
Gaetano Ravalli
di anni 78
Ne danno il triste annuncio la moglie Giovanna, i figli Giuseppe e Daniele, le nuore Jessica e Paola, i nipoti Christian, Flavia, Giulia e Amelie ed i parenti tutti.
Il corteo in auto muoverà domani, lunedì 9 novembre 2026, alle ore 10:00, dalla casa del caro estinto in via Filippo Anfuso, 111 – Scala B.
I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano.
Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
Si dispensa dalle visite
Ragusa, 8 novembre 2026
Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, Ragusa
Partecipazione – Team Vision Remax Platinum Sicilia si unisce al dolore di Daniele e di tutta la sua famiglia per la perdita del caro papà Gaetano Ravalli.
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