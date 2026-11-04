Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Necrologi: È scomparso Giovanni Vilardo
04 Nov 2026 15:41
Nessuno muore sulla terra, finché vive nel cuore di chi resta.
Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, all’età di 91 anni, è salito in Cielo il signor
Giovanni Vilardo
fu Angelo
Ne danno il triste annuncio la moglie Ninetta, i figli Maria Pina, Rina, Luisa, Patrizia e Fabio, i generi, la nuora, i nipoti, i pronipoti, i cognati ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 6 novembre alle ore 10:00 nella chiesa di San Luca.
Si ringraziano tutti coloro che verranno partecipare per l’ultimo saluto.
Modica, 4 novembre 2026
Onoranze funebri San Martino di Agosta, Modica
© Riproduzione riservata