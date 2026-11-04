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Necrologi: È scomparso Giovanni Vilardo

Necrologi: È scomparso Giovanni Vilardo

04 Nov 2026 15:41
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Nessuno muore sulla terra, finché vive nel cuore di chi resta.

Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, all’età di 91 anni, è salito in Cielo il signor

Giovanni Vilardo
fu Angelo

Ne danno il triste annuncio la moglie Ninetta, i figli Maria Pina, Rina, Luisa, Patrizia e Fabio, i generi, la nuora, i nipoti, i pronipoti, i cognati ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo venerdì 6 novembre alle ore 10:00 nella chiesa di San Luca.

Si ringraziano tutti coloro che verranno partecipare per l’ultimo saluto.

Modica, 4 novembre 2026
Onoranze funebri San Martino di Agosta, Modica

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