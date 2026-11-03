Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Necrologi: È scomparso Giuseppe Vasile
03 Nov 2026 16:39
«L’uomo se ne va alla sua dimora eterna… la polvere torna alla terra… lo spirito torna a Dio che l’ha dato» (Ecclesiaste 12,7)
Vittoria – Si è spento serenamente, munito dei conforti religiosi e circondato dall’affetto dei suoi cari, all’età di 92 anni, il signor Giuseppe Vasile.
Con il cuore colmo di dolore ne danno il triste annuncio la moglie Teresa, le figlie Sonia e Monica, i generi Salvatore e Giuseppe, le nipoti Sofia e Ludovica, il fratello Giovanni, le cognate e i parenti tutti.
Il corteo funebre muoverà in auto da via Marangio 153, giovedì 5 novembre, alle ore 9.45. I funerali avranno luogo nella chiesa dello Spirito Santo alle ore 10.
I familiari ringraziano anticipatamente quanti vorranno rendere l’ultimo tributo di affetto al loro caro congiunto. Si dispensa dalle visite. Non fiori ma opere di bene.
Vittoria, 3 novembre 2026 – Impresa onoranze funebri In Paradiso
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