Necrologi: È scomparso Giuseppe Vasile

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

«L’uomo se ne va alla sua dimora eterna… la polvere torna alla terra… lo spirito torna a Dio che l’ha dato» (Ecclesiaste 12,7)

Vittoria – Si è spento serenamente, munito dei conforti religiosi e circondato dall’affetto dei suoi cari, all’età di 92 anni, il signor Giuseppe Vasile.

Con il cuore colmo di dolore ne danno il triste annuncio la moglie Teresa, le figlie Sonia e Monica, i generi Salvatore e Giuseppe, le nipoti Sofia e Ludovica, il fratello Giovanni, le cognate e i parenti tutti.

Il corteo funebre muoverà in auto da via Marangio 153, giovedì 5 novembre, alle ore 9.45. I funerali avranno luogo nella chiesa dello Spirito Santo alle ore 10.

I familiari ringraziano anticipatamente quanti vorranno rendere l’ultimo tributo di affetto al loro caro congiunto. Si dispensa dalle visite. Non fiori ma opere di bene.

Vittoria, 3 novembre 2026 – Impresa onoranze funebri In Paradiso

© Riproduzione riservata