Non più 240 euro forfettari, ma 50 euro per ogni ora di lavoro effettivamente prestata. L’Asp di Ragusa ha riconosciuto agli infermieri la tariffa prevista dal contratto della sanità per le prestazioni aggiuntive notturne, con decorrenza dal primo novembre 2025. Per i lavoratori interessati significa recuperare circa 100 mila euro di differenze retributive sui turni […]
Necrologi: È scomparso Giovanni Dibenedetto
02 Nov 2026 15:46
Ragusa – Oggi, serenamente, munito dei conforti religiosi, si è spento il signor Giovanni Dibenedetto, di anni 83.
Ne danno il triste annuncio la famiglia, gli amici e i parenti tutti.
La camera ardente è allestita nella cappella della parrocchia San Pio X. I funerali saranno celebrati domani, martedì 3 novembre, alle ore 15.30, nella parrocchia San Pio X.
Si ringraziano sentitamente quanti vorranno onorare la memoria del caro Giovanni. Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 2 novembre 2026 – Impresa funebre Spatuzza di Rivela A., tel. 0932 653100
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