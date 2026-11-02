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Necrologi: È scomparso Giovanni Dibenedetto

Necrologi: È scomparso Giovanni Dibenedetto

02 Nov 2026 15:46
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Ragusa – Oggi, serenamente, munito dei conforti religiosi, si è spento il signor Giovanni Dibenedetto, di anni 83.

Ne danno il triste annuncio la famiglia, gli amici e i parenti tutti.

La camera ardente è allestita nella cappella della parrocchia San Pio X. I funerali saranno celebrati domani, martedì 3 novembre, alle ore 15.30, nella parrocchia San Pio X.

Si ringraziano sentitamente quanti vorranno onorare la memoria del caro Giovanni. Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 2 novembre 2026 – Impresa funebre Spatuzza di Rivela A., tel. 0932 653100

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