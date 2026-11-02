Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
Influenza, venerdì in piazza Igea l’Asp presenta la campagna: si potrà vaccinarsi sul posto
02 Nov 2026 15:48
Una presentazione ufficiale e, per chi vuole, la possibilità di vaccinarsi subito. Venerdì 6 novembre alle 11, in piazza Igea, l’Asp di Ragusa presenterà la campagna antinfluenzale 2026-2027 alla presenza delle autorità civili e militari della provincia; al termine sarà possibile ricevere il vaccino.
La campagna è partita il 12 ottobre in tutta la Sicilia e prosegue fino al 28 febbraio 2027. La vaccinazione è garantita in via prioritaria alle persone dai 60 anni in su e a chi ha patologie che aumentano il rischio di complicanze, ed è fortemente raccomandata anche alle donne in gravidanza e nel post partum, ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, ai familiari di persone ad alto rischio, agli operatori sanitari e a chi lavora in servizi pubblici essenziali come forze dell’ordine, vigili del fuoco, scuola e protezione civile.
Il vaccino si fa dal medico o dal pediatra di famiglia, nelle farmacie convenzionate aderenti oppure negli ambulatori vaccinali dell’Asp, prenotando al numero verde 800 050510 o scrivendo a servizio.epidemiologia@asp.rg.it.
Leggi anche: Influenza, al via le vaccinazioni: ecco a chi vengono garantite
© Riproduzione riservata