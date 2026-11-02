Vittoria, vandali all’Agrario Fermi: in frantumi il vetro della porta d’ingresso

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Una scuola chiusa per la festa di Ognissanti, un allarme che scatta nel tardo pomeriggio e una porta a vetri ridotta in frantumi. È ciò che hanno trovato ieri, domenica 1° novembre, le guardie giurate intervenute all’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Vittoria, nella sezione Agraria di via San Martino.

La segnalazione è arrivata intorno alle 16:50 alla centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza”, che ha inviato subito sul posto una guardia giurata per un’ispezione. Il sopralluogo ha confermato i segni del danneggiamento: il vetro della porta principale d’ingresso dell’edificio era stato infranto.

Davanti all’ingresso, in quel momento, non c’era nessuno. Nel campo di calcio sul retro della scuola, invece, alcuni ragazzi stavano giocando: la loro eventuale posizione, o la loro estraneità ai fatti, è ora al vaglio degli inquirenti.

Accertata la situazione, la guardia giurata ha avvisato la centrale, che ha fatto partire le comunicazioni previste. In breve tempo sono arrivati il responsabile della struttura, gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’accaduto e risalire agli autori del gesto.

Per l’Agrario di Vittoria non è il primo episodio: negli anni scorsi la scuola era già finita nel mirino, con i tentativi di furto dell’aprile 2023 e del dicembre 2023. E il nuovo danneggiamento arriva mentre le scuole superiori della città fanno già i conti con cantieri e infiltrazioni.

L’episodio riaccende il tema della sicurezza degli edifici scolastici nei giorni di chiusura festiva, quando aule e cortili restano vuoti, e ha suscitato preoccupazione tra il personale docente e le famiglie della zona.

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