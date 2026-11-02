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Vittoria, scuole superiori tra cantieri e infiltrazioni: il punto plesso per plesso
02 Nov 2026 10:37
Una palestra con il soffitto che si sfalda e l’acqua che entra quando piove, una facciata ferma per mancanza di fondi, un auditorium quasi pronto e un’altra facciata danneggiata su cui nessuno sa ancora dire quando si interverrà. È la fotografia delle scuole superiori di Vittoria emersa da un incontro a palazzo della Provincia con la presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, che ha fornito aggiornamenti sui singoli plessi.
Cannizzaro e Mazzini
Al plesso Cannizzaro sono partiti i lavori di manutenzione della palestra, che presenta gravi criticità per lo sfondellamento del soffitto e infiltrazioni d’acqua persistenti nei giorni di pioggia. Al Mazzini gli interventi sulla palestra e sulla facciata, rimasti fermi per mancanza di fondi, dovrebbero riprendere a breve, con l’obiettivo di chiudere entro al massimo due mesi.
Marconi e Fermi
Al Marconi i lavori per il nuovo auditorium e la nuova palestra sono in fase di completamento e le strutture sono già al collaudo. Al Fermi è stata avviata la messa in sicurezza dell’area centrale del plesso, mentre non sono arrivate risposte concrete sui danni alla facciata esterna.
L’incontro è stato chiesto dai Giovani democratici, con la mediazione del consigliere provinciale Gaetano Scollo.
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