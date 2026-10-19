Soffitto gonfio e aule senza clima: gli studenti del Cannizzaro sono scesi in piazza

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Gli studenti del liceo Cannizzaro di Vittoria oggi in sciopero per protestare per alcuni disservizi che si sono registrati nella scuola e per chiedere degli interventi per garantire la sicurezza nell’istituto. Gli studenti (circa 700 delle due sezioni classica e scientifica dell’Istituto Mazzini) sono scesi in strada per scioperare contro alcuni disservizi registrati nel loro istituto.

Nella scuola, una settimana fa, i controlli effettuati dai responsabili della sicurezza, hanno permesso di individuare un rigonfiamento nel controsoffitto di un androne. La dirigente, Emma Barrera, ha segnalato l’accaduto all’ex provincia regionale. Il soffitto è già stato messo in sicurezza. Gli studenti hanno segnalato anche altri problemi,Gli studenti si sono recati in corteo nella sede centrale dell’Istituto, il comprensivo Giuseppe Mazzini. I rappresentanti di classe e d’istituto hanno partecipato a un’assemblea insieme agli studenti del liceo psicopedagogico, segnalando anche altri problemi, chiedendo garanzie per la sicurezza dell’edificio e protestando per la mancata climatizzazione delle aule. La dirigente ha comunicato di avere ricevuto di recente un finanziamento di appena 3000 euro per la climatizzazione. Serviranno a climatizzare solo alcune aule e la scelta cadrà sulle aule che ospitano anche gli esami di maturità.

La dirigente ha di recente effettuato alcune richieste per alcune manutenzioni nella scuola, tra cui quella riguardante il pavimento di un’aula, attualmente non utilizzata in attesa di un intervento di ripristino. Nei prossimi giorni nella scuola sono in programma anche le assemblee d’istituto propedeutiche alle elezioni per la scelta dei nuovi rappresentanti d’istituto.

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