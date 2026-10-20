Vittoria, gli studenti in sciopero. Oggi in piazza gli alunni del Cannizzaro e del Mazzini

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Secondo giorno di sciopero degli studenti a Vittoria. Ieri non erano entrati in classe gli studenti del liceo scientifico e classico Cannizzaro; oggi sono scesi in piazza anche i ragazzi del liceo psicopedagogico, che frequentano la scuola nel plesso centrale del Mazzini.

Gli studenti chiedono maggiore attenzione per i locali e per la sicurezza. Nel liceo Cannizzaro due settimane fa si sono staccati alcuni calcinacci dal soffitto. Ma non si è trattato di un incidente: i responsabili della sicurezza della scuola effettuano controlli periodici e durante uno di questi è emerso un rigonfiamento che ha poi fatto staccare alcuni calcinacci. Il tetto è già stato riparato con un intervento dei tecnici del Libero Consorzio di Ragusa.

Ma gli studenti chiedono altri interventi: il ripristino e la sistemazione della palestra e la climatizzazione della scuola, la cui mancanza costringe ad esempio gli studenti ad affrontare gli esami di maturità in condizioni di estremo disagio. La scuola ha già ottenuto un finanziamento di 3.000 euro: troppo pochi per i due edifici dei due plessi scolastici. La preside Emma Barrera ha annunciato che saranno climatizzate le aule utilizzate per gli esami.

© Riproduzione riservata