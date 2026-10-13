Vittoria, si stacca l’intonaco dal soffitto di un’altra scuola: d’attualità la sicurezza

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A Vittoria la sicurezza delle scuole torna a far paura. Al liceo Cannizzaro di Vittoria si è staccata una parte dell’intonaco del soffitto. Lo mostrano alcune foto arrivate all’assessore comunale alle Manutenzioni, Cesare Campailla. Dalle notizie diffuse non risultano feriti.

Chi deve intervenire

Il liceo non dipende dal Comune ma dal Libero Consorzio comunale di Ragusa, l’ex Provincia. Campailla ha spiegato sui social che informerà l’ente e ha chiesto alla dirigente scolastica e al responsabile della sicurezza dell’istituto di fare la segnalazione, se non l’hanno già fatta. L’assessore non vuole polemiche: la sicurezza degli studenti, ha scritto, è una priorità per tutti.

Il precedente di pochi giorni fa

L’episodio arriva a poca distanza dal crollo di una porzione di soffitto in un’aula di un’altra scuola cittadina, un caso che aveva già messo in allarme le famiglie. Dopo quell’episodio il Comune ha avviato verifiche sugli edifici scolastici di sua competenza.

Ora la stessa domanda riguarda anche le scuole superiori. Le famiglie aspettano di sapere quando arriveranno i tecnici del Libero Consorzio e se l’aula interessata resterà in uso.

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