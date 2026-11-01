Ispica, traditi dal nastro adesivo sulla targa: condannata a 2 anni e 8 mesi per rapina

Avevano tentato di nascondere la targa dell’auto utilizzata per una rapina con del semplice nastro adesivo. Un espediente maldestro che, anziché garantire l’anonimato, aveva contribuito a mettere i Carabinieri sulle tracce dei responsabili. A distanza di oltre due anni dal colpo messo a segno in una tabaccheria del centro di Ispica, è diventata definitiva la condanna nei confronti di una donna di 35 anni, riconosciuta responsabile di rapina aggravata in concorso.
I Carabinieri della Stazione di Ispica le hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa. La donna dovrà scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 1.200 euro. Parte della pena risulta già espiata e la trentacinquenne, già sottoposta a una misura restrittiva, proseguirà la detenzione agli arresti domiciliari.
La vicenda risale all’aprile del 2024, quando tre persone avevano preso di mira una tabaccheria del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, la donna aveva partecipato alla rapina con il ruolo di “palo”, sorvegliando la zona mentre i complici mettevano a segno il colpo.
Determinanti per identificare i responsabili erano state le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Le telecamere avevano ripreso sia la partecipazione della donna sia un particolare rivelatosi decisivo: il tentativo dei rapinatori di camuffare con del nastro adesivo la targa dell’automobile utilizzata per la fuga. Un accorgimento che non aveva impedito ai militari di riconoscere il veicolo e trovare conferma ai propri sospetti.
Le indagini avevano così permesso di ricostruire le diverse fasi della rapina e di individuare i componenti del gruppo.
La donna era stata condannata nel 2025 dall’autorità giudiziaria ragusana. La sentenza, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Catania, è diventata definitiva nell’ottobre 2026.
Con la notifica del provvedimento si apre adesso la fase esecutiva della pena, che la trentacinquenne continuerà a scontare in regime di detenzione domiciliare.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.