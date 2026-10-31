Tragedia a Modica Bassa: anziana investita da un Suv muore in ospedale

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Tragico incidente stradale questa sera a Modica Bassa. Una persona anziana di oltre 80 anni è morta dopo essere stata investita da un Suv.

L’incidente si è verificato in serata nella zona di corso Umberto I. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione e, al momento, non ci sono elementi sufficientemente chiari per stabilire con precisione le circostanze che hanno portato all’investimento.

Immediatamente soccorsa, la persona investita è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica.

Le condizioni sono apparse subito molto gravi. Nonostante l’intervento dei sanitari, la persona è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle lesioni riportate nell’impatto.

Il mezzo coinvolto sarebbe un Suv. Saranno adesso gli accertamenti a chiarire la posizione del conducente e soprattutto a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

In particolare dovrà essere stabilito dove si trovasse il pedone al momento dell’impatto, quale fosse la direzione di marcia del veicolo e quali circostanze abbiano determinato l’investimento.

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