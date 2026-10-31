Scicli, vigilia di Tutti i Santi movimentata al cimitero: tre episodi in una mattina

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Mattinata movimentata, oggi, al cimitero di Scicli. Nella vigilia della festa di Tutti i Santi il via vai di visitatori diventa frenetico, con accessi sia nell’ala nuova sia nel nucleo antico. È routine in tutti i camposanti, per la tradizione di andare a trovare i cari in quella che è l’ultima dimora terrena.

Mattinata movimentata anche in quello sciclitano di contrada Mendolilli: tre gli episodi che si sono registrati al suo interno. Nell’area del parcheggio una donna, alla guida di una utilitaria, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro un’altra auto che era in sosta e senza conducente. Il violento urto ha provocato seri danni alle due autovetture, quella della donna e quella del proprietario, intento nella visita dei propri cari e ignaro di quanto stava accadendo fuori. Nessun danno fisico alla donna che avrebbe provocato l’incidente.

È andata bene anche a un’anziana donna che è finita giù per le scale nell’ala seminuova del cimitero e che è stata soccorsa dal personale comunale in servizio all’interno del camposanto che, fortunatamente, si trovava nella zona per le operazioni di pulizia.

E sempre un’anziana è stata ritrovata senza alcun danno fisico dopo essersi allontanata dalla vista dei propri parenti. La ricerca, fra corridoi e stradine, è durata più di un’ora, tanto che si pensava di ricorrere alle forze dell’ordine per un aiuto. Dopo momenti di forte e corale apprensione, la donna è stata avvistata e ricongiunta ai parenti che disperatamente la cercavano senza riuscire a capire dove fosse finita.

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