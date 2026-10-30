Ragusa, picchia la moglie vicino al Petrulli: i passanti lo fermano, arrestato

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Una violenta lite tra marito e moglie, nella serata di mercoledì 28 ottobre, nei pressi dell’impianto sportivo “Petrulli” di Ragusa. Ad accorgersene sono stati alcuni frequentatori dell’area sportiva, che hanno dato l’allarme e sono intervenuti per impedire che le percosse continuassero.

Sul posto è arrivata la Polizia locale: gli agenti hanno bloccato l’uomo e soccorso la donna, che presentava evidenti segni di lesioni. La moglie è stata affidata al 118 e accompagnata all’ospedale Giovanni Paolo II. I coniugi sono entrambi italiani.

L’uomo è stato arrestato dagli agenti della Municipale e, su disposizione del pubblico ministero di turno, posto agli arresti domiciliari. L’intervento, condotto con il supporto della Stazione Carabinieri “Principale” di Ragusa, ha permesso di evitare conseguenze più gravi, anche grazie al coraggio dei passanti.

Un episodio che si aggiunge ai tanti casi di violenza domestica registrati in città negli ultimi mesi.

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