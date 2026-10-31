Comiso, violenze sulla compagna per due anni: arrestato 39enne. Dovrà scontare oltre 6 anni in carcere

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Per due anni avrebbe tenuto la compagna sotto una pressione fisica e psicologica continua. Ora, con una condanna definitiva alle spalle, un 39enne di origine ivoriana è finito in carcere. I Carabinieri della Stazione di Comiso lo hanno arrestato per l’espiazione di una pena di 6 anni e 5 mesi di reclusione, inflitta per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

I militari hanno rintracciato l’uomo e gli hanno notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania.

I fatti per cui è stato condannato risalgono al periodo compreso tra il 2022 e il 2024. Secondo quanto ricostruito, in quegli anni l’uomo vessava la compagna psicologicamente e fisicamente, picchiandola e costringendola ad avere rapporti sessuali.

Dopo le ripetute violenze, la giovane aveva trovato la forza di denunciare, presentandosi alla Stazione Carabinieri di Vittoria. Le prime indagini dell’Arma avevano portato all’applicazione del divieto di avvicinamento alla donna, con il braccialetto elettronico.

Completate le procedure di identificazione e notifica del provvedimento, il condannato è stato accompagnato dai Carabinieri di Comiso alla Casa Circondariale di Ragusa, dove restareà a disposizione dell’autorità giudiziaria per scontare la pena.

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