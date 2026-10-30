Il protocollo tra Sicindustria e Asp entra nella fase operativa: una ventina di aziende iblee aderenti, 1.200 lavoratori coinvolti e fino a 4.000 persone con i familiari.
Omicidio di Giarratana, la Cassazione chiude il caso: 30 anni definitivi a Barresi
30 Ott 2026 18:35
Inammissibile il ricorso per Cassazione presentato dall’avvocato Christian Parisi. Diventa definitiva la condanna a 30 anni di carcere per Mariano Barresi, il pensionato 67enne che il 4 marzo del 2023 uccise a Giarratana la cognata, Rosalba dell’Albani 52enne. L’uomo era stato condannato per omicidio aggravato dall’avere agito in circostanze tali da ostacolare la privata difesa.
Dopo avere ucciso la cognata mentre la donna stava prestando assistenza notturna all’anziana madre che viveva al piano terra dello stesso stabile abitato dalle sue sorelle (una delle quali era sposata con l’omicida), Barresi era ritornato nel suo appartamento, quando per la donna non c’era nulla da fare. Un iter processuale doloroso per le famiglie.
Barresi, condannato anche al pagamento delle spese processuali e del mantenimento in carcere, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per tutta la durata della pena, dovrà risarcire del danno parentale, il marito e i figli della vittima che si sono costituiti parte civile con l’avvocato Gianluca Nobile, con 1,3 milioni di euro.
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