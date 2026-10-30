Home / Cronaca
Omicidio di Giarratana, la Cassazione chiude il caso: 30 anni definitivi a Barresi

Omicidio di Giarratana, la Cassazione chiude il caso: 30 anni definitivi a Barresi

30 Ott 2026 18:35
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Inammissibile il ricorso per Cassazione presentato dall’avvocato Christian Parisi. Diventa definitiva la condanna a 30 anni di carcere per Mariano Barresi, il pensionato 67enne che il 4 marzo del 2023 uccise a Giarratana la cognata, Rosalba dell’Albani 52enne. L’uomo era stato condannato per omicidio aggravato dall’avere agito in circostanze tali da ostacolare la privata difesa.

Dopo avere ucciso la cognata mentre la donna stava prestando assistenza notturna all’anziana madre che viveva al piano terra dello stesso stabile abitato dalle sue sorelle (una delle quali era sposata con l’omicida), Barresi era ritornato nel suo appartamento, quando per la donna non c’era nulla da fare. Un iter processuale doloroso per le famiglie.

Barresi, condannato anche al pagamento delle spese processuali e del mantenimento in carcere, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per tutta la durata della pena, dovrà risarcire del danno parentale, il marito e i figli della vittima che si sono costituiti parte civile con l’avvocato Gianluca Nobile, con 1,3 milioni di euro.

Leggi anche: Omicidio di Giarratana, il perito: “Barresi pienamente capace di intendere e volere”

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Giada Drocker
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997. Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004. Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video. Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2. Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.