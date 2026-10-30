Halloween da paura a Ragusa e Vittoria: sequestrati 17mila articoli pericolosi

Maschere, parrucche, costumi, trucchi, zucche decorative e giocattoli pronti a finire nelle mani dei bambini per la festa di Halloween. Peccato che migliaia di questi prodotti, esposti sugli scaffali di alcuni negozi della provincia di Ragusa, fossero privi dei requisiti di sicurezza e delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 17.000 articoli destinati alla vendita, nell’ambito di una serie di controlli effettuati in vista della ricorrenza del 31 ottobre.
L’operazione ha interessato tre attività commerciali tra Ragusa e Vittoria, dove i finanzieri del Gruppo di Ragusa e della Compagnia di Vittoria hanno individuato un ingente quantitativo di merce non conforme alle disposizioni del Codice del Consumo.
Tra gli articoli sequestrati figurano maschere, costumi, parrucche, trucchi, giocattoli, decorazioni e bigiotteria. I prodotti risultavano privi, a seconda dei casi, della marcatura CE, delle istruzioni in lingua italiana o delle indicazioni relative ai materiali utilizzati per la loro realizzazione.
Non si tratta di semplici irregolarità formali. L’assenza di informazioni sulla composizione dei prodotti può nascondere rischi per la salute, soprattutto per i bambini, maggiormente esposti a possibili sostanze tossiche o allergeni presenti nei materiali.
Per i tre titolari delle attività commerciali è scattata la segnalazione alla Camera di Commercio, competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative, che potrebbero arrivare fino a 25.823 euro per ciascun esercente. Tutta la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e, una volta disposta la confisca dalle autorità competenti, sarà destinata alla distruzione.
L’intervento rientra nel piano nazionale di controlli sulla sicurezza dei prodotti promosso dalla Guardia di Finanza, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e contrastare la commercializzazione di articoli che non rispettano gli standard previsti dalla normativa.
Un’operazione che arriva proprio alla vigilia di Halloween, quando aumenta la richiesta di costumi, accessori e decorazioni, e richiama l’attenzione sull’importanza di verificare etichette, provenienza e indicazioni di sicurezza prima di acquistare prodotti destinati soprattutto ai più piccoli.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]