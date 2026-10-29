Autostrade siciliane nel caos, Salvini perde la pazienza con il Cas: ipotesi commissariamento

Cento giorni di tempo per affrontare le criticità delle autostrade siciliane, ma le risposte attese non sono arrivate. Adesso il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini valuta un cambio di rotta nella gestione degli interventi sulle A18 e A20, senza escludere la nomina di un commissario per sbloccare i lavori più urgenti.
Il dossier è stato al centro di un confronto che si è svolto ieri, al quale ha partecipato anche il vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino. Secondo quanto riferisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le interlocuzioni avviate lo scorso luglio con il Consorzio per le Autostrade Siciliane non hanno prodotto i risultati sperati. Anche l’ultimatum dei cento giorni, scaduto il 26 ottobre, si è concluso senza risposte considerate adeguate rispetto alle criticità segnalate.
Una situazione che ha spinto il ministro Salvini a valutare tutte le soluzioni previste dalla normativa, compresa una gestione commissariale degli interventi più urgenti. L’obiettivo sarebbe quello di utilizzare concretamente le risorse già individuate dalla Regione Siciliana, accelerando le procedure, individuando responsabilità precise e stabilendo tempi certi per la realizzazione delle opere.
Il Mit precisa che un eventuale intervento straordinario non avrebbe lo scopo di limitare l’autonomia della Regione, ma di renderne più efficace l’azione amministrativa. Il ministero parla di un federalismo concreto, nel quale risorse e competenze territoriali devono tradursi in risultati tangibili.
Al centro della questione resta soprattutto la sicurezza degli automobilisti. Limitazioni di velocità, restringimenti di carreggiata e misure temporanee non possono diventare la risposta permanente a problemi strutturali che richiedono manutenzione, investimenti e una programmazione efficace.
Il messaggio del ministero è netto: nessuna contrapposizione istituzionale con la Regione, ma neppure ulteriori rinvii. Le autostrade siciliane devono tornare a garantire condizioni di sicurezza e percorribilità adeguate, senza che ritardi e inefficienze continuino a pesare quotidianamente su cittadini, lavoratori e imprese.
L’ipotesi del commissariamento, al momento, resta sul tavolo delle valutazioni. Ma il segnale politico è evidente: dopo cento giorni senza i risultati attesi, il Governo considera necessario accelerare gli interventi sulle due principali arterie autostradali della Sicilia orientale.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]