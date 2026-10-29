Ragusa, minorenne sospettata di terrorismo jihadista: si addestrava online e pubblicava video su TikTok

Una minorenne di origine albanese, residente in provincia di Ragusa, è finita al centro di un’indagine per presunte attività legate al terrorismo jihadista. La ragazza, accusata di auto-addestramento e apologia con finalità di terrorismo anche internazionale, è stata raggiunta da un’ordinanza di collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania ed eseguita dalla Digos di Ragusa, su delega della Procura minorile.
Tutto sarebbe cominciato su TikTok, dove la giovane pubblicava contenuti riconducibili alla propaganda jihadista. A segnalarne l’attività è stata l’AISI, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna, facendo scattare gli approfondimenti della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e successivamente della Digos ragusana.
Le indagini, condotte anche nell’ambiente scolastico, avrebbero evidenziato un cambiamento nelle abitudini della ragazza, che aveva progressivamente ristretto le proprie frequentazioni. Gli investigatori hanno quindi avviato un’attività di monitoraggio culminata, lo scorso maggio, in una perquisizione e nel sequestro dei suoi dispositivi elettronici.
È proprio dall’analisi del materiale informatico che sarebbero emersi gli elementi più preoccupanti. Secondo gli investigatori, la minorenne aveva intrapreso un percorso di radicalizzazione, manifestando interesse per l’ideologia dello Stato Islamico e condividendo contenuti di propaganda estremista, materiale antisemita e riferimenti alla simbologia dell’estrema destra.
Tra i file esaminati figurerebbero anche immagini presumibilmente generate con l’intelligenza artificiale, filmati di esecuzioni di prigionieri diffusi dalla propaganda jihadista e documenti relativi all’auto-addestramento e alla fabbricazione artigianale di esplosivi.
Ancora più delicato il capitolo dei contatti online. Gli accertamenti avrebbero infatti documentato comunicazioni con persone che si presentavano come appartenenti allo Stato Islamico e con altri utenti che promuovevano azioni terroristiche. Nei dispositivi sarebbero stati inoltre individuati video relativi alla violenta aggressione avvenuta nel marzo scorso nell’istituto scolastico Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Il complesso degli elementi raccolti ha portato l’autorità giudiziaria minorile a disporre la misura cautelare del collocamento in comunità, successivamente eseguita dagli agenti della Polizia di Stato di Ragusa.
La giovane è stata quindi affidata a una struttura per minori. Le accuse sono ancora nella fase delle indagini e la ragazza deve essere considerata innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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