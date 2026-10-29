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Vittoria, diede fuoco alla casa uccidendo madre e sorella: ora si attende la sentenza

Vittoria, diede fuoco alla casa uccidendo madre e sorella: ora si attende la sentenza

29 Ott 2026 07:00
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E’prevista per il prossimo 24 novembre la sentenza davanti alla Corte d’Assise di Siracusa per il processo a carico di Wajdi Zaouadi, 32 anni. L’uomo risponde di pluriomicidio volontario aggravato dalla parentela, dalla ridotta capacità di difendersi e dalla crudeltà. Fu protagonista di uno dei fatti di cronaca più tremendi mai accaduti nel Ragusano. 

Nella notte tra il 12 e 13 giugno del 2024 appiccò il fuoco nella casa di famiglia in piazza Unità a Vittoria, uccidendo la madre Mariem Sassi 55 anni e la sorella Samah, 34 anni e ferendo gravemente il padre e la sorella più piccola. Wajdi Zaouadi, riconosciuto già in fase di indagini (incidente probatorio richiesto dal suo difensore, l’avvocato Giovanni Ascone), incapace di intendere e volere al momento del fatto, socialmente pericoloso ma capace di partecipare al processo, era stato rinviato a giudizio dal gip di Ragusa, davanti alla Corte d’Assise di Siracusa. 

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo, che era in libertà vigilata per altri fatti ed era seguito dal Dipartimento di salute mentale, aveva cosparso di liquido infiammabile parte dell’abitazione: la camera da letto dei genitori, il corridoio e l’ingresso di casa. Poi aveva innescato l’incendio con un accendino. Venne fermato nei pressi della stazione degli autobus. Madre e sorella morirono per le gravissime ustioni. Il padre e la sorella più piccola, che era da poco rientrata dalla cena di classe, a pochi giorni dall’esame di maturità, si salvarono dopo avere a lungo lottato tra la vita e la morte.

La Corte d’Assise ha ritenuto di dover affidare l’incarico per effettuare una perizia psichiatrica sul 32enne, nominando il professore Eugenio Aguglia – ordinario di Clinica psichiatrica all’Università di Catania -; alle operazioni, hanno assistito anche la psicologa Carla Azzara e il medico legale Giuseppe Iuvara, nominati dal difensore di Zaouadi. Il perito ha concluso la sua relazione confermando la totale incapacità di intendere e volere dell’imputato e la pericolosità sociale. Wajdi Zaouadi attualmente si trova in regime di detenzione in una ad una Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza),  struttura idonea ad ospitare persone con problemi psichici.

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Giada Drocker
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997. Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004. Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video. Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2. Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.