Ispica, ruba il portafogli a un anziano mentre fa la spesa: incastrato dalle telecamere

Un 81enne derubato di oltre 600 euro mentre acquistava frutta e verdura. I Carabinieri individuano il presunto ladro in poche ore, recuperano il denaro e lo restituiscono alla vittima. Arrestato un 27enne.
Era entrato in un negozio di frutta e verdura per fare la spesa, ma quando è arrivato alla cassa ha scoperto che il portafogli era sparito dalla tasca del giubbotto. Brutta disavventura per un pensionato di 81 anni a Ispica, vittima di un furto con destrezza che gli è costato, almeno per qualche ora, oltre 600 euro in contanti. Il presunto responsabile, un 27enne di origini tunisine domiciliato in città, è stato individuato e arrestato dai Carabinieri.
Il furto è avvenuto nel primo pomeriggio, all’interno di un esercizio commerciale. L’anziano, accortosi della scomparsa del portafogli al momento di pagare, ha immediatamente chiesto aiuto chiamando il 112. I militari della Stazione di Ispica, intervenuti sul posto, hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio. I filmati hanno documentato la rapidità dell’azione: un uomo si sarebbe avvicinato all’81enne e, approfittando di un momento di distrazione, gli avrebbe sfilato il portafogli dalla tasca del giubbotto, allontanandosi subito dopo.
Le immagini si sono rivelate decisive per le indagini. I Carabinieri sono riusciti a identificare rapidamente il sospettato, raggiungendolo nella sua abitazione. Durante la perquisizione hanno recuperato una somma superiore a 600 euro, corrispondente al denaro sottratto all’anziano. Poco distante dal negozio è stato ritrovato anche il portafogli. Tutto è stato restituito al legittimo proprietario, che ha così potuto recuperare quanto gli era stato sottratto.
Per il 27enne sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. Su disposizione del magistrato di turno, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Ragusa.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle successive fasi processuali, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]