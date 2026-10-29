Ispica, ruba il portafogli a un anziano mentre fa la spesa: incastrato dalle telecamere

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un 81enne derubato di oltre 600 euro mentre acquistava frutta e verdura. I Carabinieri individuano il presunto ladro in poche ore, recuperano il denaro e lo restituiscono alla vittima. Arrestato un 27enne.

Era entrato in un negozio di frutta e verdura per fare la spesa, ma quando è arrivato alla cassa ha scoperto che il portafogli era sparito dalla tasca del giubbotto. Brutta disavventura per un pensionato di 81 anni a Ispica, vittima di un furto con destrezza che gli è costato, almeno per qualche ora, oltre 600 euro in contanti. Il presunto responsabile, un 27enne di origini tunisine domiciliato in città, è stato individuato e arrestato dai Carabinieri.

Il furto è avvenuto nel primo pomeriggio, all’interno di un esercizio commerciale. L’anziano, accortosi della scomparsa del portafogli al momento di pagare, ha immediatamente chiesto aiuto chiamando il 112. I militari della Stazione di Ispica, intervenuti sul posto, hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio. I filmati hanno documentato la rapidità dell’azione: un uomo si sarebbe avvicinato all’81enne e, approfittando di un momento di distrazione, gli avrebbe sfilato il portafogli dalla tasca del giubbotto, allontanandosi subito dopo.

Le immagini si sono rivelate decisive per le indagini. I Carabinieri sono riusciti a identificare rapidamente il sospettato, raggiungendolo nella sua abitazione. Durante la perquisizione hanno recuperato una somma superiore a 600 euro, corrispondente al denaro sottratto all’anziano. Poco distante dal negozio è stato ritrovato anche il portafogli. Tutto è stato restituito al legittimo proprietario, che ha così potuto recuperare quanto gli era stato sottratto.

Per il 27enne sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. Su disposizione del magistrato di turno, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Ragusa.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle successive fasi processuali, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it