Doveva essere il ponte di ChocoModica: Modica offre ai turisti dj set e Halloween

Chi a febbraio aveva cerchiato sul calendario il ponte di Ognissanti per salire a Modica, assaggiare il cioccolato e passeggiare tra gli stand del centro storico, venerdì troverà un’altra città in festa. Non ci saranno le botteghe del cacao in vetrina, ma una consolle in piazza Matteotti. La Giunta ha approvato ieri, nel tardo pomeriggio, il programma per il fine settimana: due serate di dj set e un evento dedicato a Halloween. Costo per le casse comunali: 3.085 euro.
Le date che erano di ChocoModica. Il 30 e il 31 ottobre e il 1° novembre li avevano annunciati il 10 febbraio Comune e Consorzio del Cioccolato di Modica IGP. Erano stati scelti apposta: il ponte dei Santi, avevano spiegato, è bassa stagione, con tariffe convenienti, e la festa doveva riempirlo. Poi la manifestazione si è arenata. A fine settembre è nato il nodo di corso Umberto, che i commercianti volevano fuori dall’area dell’evento. Il 1° ottobre il Consorzio ha preso atto che quelle date non erano più sostenibili e una settimana dopo è arrivato l’annuncio definitivo: nel 2026 ChocoModica non si farà. Le date però erano state comunicate da mesi, e chi aveva già prenotato contando sulla festa del cioccolato probabilmente, a giudicare dalle informazioni che abbiamo attinto presso alcune strutture ricettive, arriverà comunque.
Il programma. Venerdì 30 c’è “Rock the night – Rock vs Commercial”, dj set con Max Garrone e Tony Cannizzaro. Sabato 31 tocca a “Saturday sound” con Sebastiano Vacca.
Sabato, dalle 17 a mezzanotte, c’è anche “FunHalloween”, proposto da un’attività commerciale di corso Umberto davanti al proprio locale e patrocinato dal Comune.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]
Venticinque giorni di ricovero, la paura, un intervento chirurgico decisivo e, alla fine, il bisogno di dire grazie. È il senso della testimonianza che la famiglia Romano ha voluto affidare a RagusaOggi per raccontare l’esperienza vissuta all’ospedale Maggiore di Modica. Al centro del ringraziamento ci sono i reparti di Malattie Infettive e Chirurgia, dove il […]