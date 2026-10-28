Omicidio Ottaviano, tensioni in aula: difese incentrate sulla individuazione degli imputati

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Seduta fiume in Corte d’Assise a Siracusa dove si sta celebrando il processo a carico di Giovanni Agosta, 44 anni (difeso dagli avvocati Francesco Villardita e Daniela Coria) e il 27enne Antonino Morana (difeso dall’avvocato Edoardo Cappello); entrambi rispondono in concorso di omicidio aggravato e violazione di domicilio aggravata.

Ieri è stato sentito un maresciallo dei carabinieri che ha partecipato alle indagini e che in aula ha ricostruito le fasi salienti che hanno portato alla individuazione dei presunti colpevoli dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano, ucciso nella notte tra l’11 e 12 maggio 2024 nella sua abitazione.

Un omicidio che secondo la Procura iblea, rappresentata in aula dal procuratore capo di Ragusa, Francesco Puleio, avrebbe avuto un movente passionale: bloccare le insistenze di Ottaviano che voleva riprendere la relazione con la sua ex compagna, che in quel periodo era compagna di Agosta. Il teste avrebbe riferito della visione delle immagini e dei successivi appostamenti e intercettazioni. Le difese in controesame hanno puntato sui dettagli per confutare l’individuazione dei sospetti e per puntualizzare le tempistiche delle procedure e dell’indagine svolta e non sono mancati momenti di tensione tra le parti processuali.

In aula erano presenti i parenti dei due imputati e i parenti della vittima, parte civile, rappresentata dall’avvocato Daniele Scrofani (in udienza sostituito dalla avvocata Alessandra Simonelli) e dall’avvocato Luigi Piccione. La Corte ancora non ha sciolto la riserva sulla richiesta delle difese di procedere all’affidamento di una perizia antropometrica che avrebbe l’intento di rivedere quegli elementi e misurazioni che avrebbero fornito elementi alla pubblica accusa per individuare i presunti colpevoli. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 10 novembre per sentire altri testi della Procura.

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