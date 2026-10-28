Omicidio Ottaviano, tensioni in aula: difese incentrate sulla individuazione degli imputati

Seduta fiume in Corte d’Assise a Siracusa dove si sta celebrando il processo a carico di Giovanni Agosta, 44 anni (difeso dagli avvocati Francesco Villardita e Daniela Coria) e il 27enne Antonino Morana (difeso dall’avvocato Edoardo Cappello); entrambi rispondono in concorso di omicidio aggravato e violazione di domicilio aggravata.
Ieri è stato sentito un maresciallo dei carabinieri che ha partecipato alle indagini e che in aula ha ricostruito le fasi salienti che hanno portato alla individuazione dei presunti colpevoli dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano, ucciso nella notte tra l’11 e 12 maggio 2024 nella sua abitazione.
Un omicidio che secondo la Procura iblea, rappresentata in aula dal procuratore capo di Ragusa, Francesco Puleio, avrebbe avuto un movente passionale: bloccare le insistenze di Ottaviano che voleva riprendere la relazione con la sua ex compagna, che in quel periodo era compagna di Agosta. Il teste avrebbe riferito della visione delle immagini e dei successivi appostamenti e intercettazioni. Le difese in controesame hanno puntato sui dettagli per confutare l’individuazione dei sospetti e per puntualizzare le tempistiche delle procedure e dell’indagine svolta e non sono mancati momenti di tensione tra le parti processuali.
In aula erano presenti i parenti dei due imputati e i parenti della vittima, parte civile, rappresentata dall’avvocato Daniele Scrofani (in udienza sostituito dalla avvocata Alessandra Simonelli) e dall’avvocato Luigi Piccione. La Corte ancora non ha sciolto la riserva sulla richiesta delle difese di procedere all’affidamento di una perizia antropometrica che avrebbe l’intento di rivedere quegli elementi e misurazioni che avrebbero fornito elementi alla pubblica accusa per individuare i presunti colpevoli. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 10 novembre per sentire altri testi della Procura.
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997.
Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004.
Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica.
Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video.
Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2.
Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.
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