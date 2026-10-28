Vittoria, muffe e infiltrazioni in tre scuole: 120mila euro per rifare i tetti

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Muffe sulle pareti, macchie bianche di salnitro, acqua che filtra dall’alto in palestre, aule e bagni. È la fotografia che gli uffici comunali hanno scattato in tre scuole di Vittoria: gli istituti comprensivi Traina, Pappalardo e Sciascia. Per rimettere in sesto i loro tetti ora c’è un progetto da 120mila euro, approvato dalla giunta Aiello.

La delibera porta il numero 554 ed è stata votata all’unanimità il 23 ottobre. Dei 120mila euro, 104.527,41 serviranno per i lavori veri e propri; il resto copre le somme a disposizione dell’amministrazione. Il Comune non mette un euro di tasca propria: i soldi arrivano dalla Protezione civile.

Coperture delle scuole di Vittoria: cosa non va nei tre istituti

La situazione più seria, a leggere la relazione allegata alla delibera, riguarda la Traina. Qui la copertura della palestra viene definita «non più funzionale». Le infiltrazioni di acqua piovana hanno portato muffe ed efflorescenze non solo nella palestra, ma anche negli spogliatoi e nei servizi accanto. Di conseguenza, secondo gli uffici, quegli ambienti non hanno più le condizioni igieniche e di salubrità che dovrebbero avere.

Alla Pappalardo il quadro è diverso. Gran parte dell’edificio, precisa l’atto, non ha problemi di infiltrazioni né rischi imminenti. Il punto debole è la zona della sala musica, dove l’acqua entra in modo evidente e, col tempo, potrebbe danneggiare anche le strutture in ferro della copertura. Per questo si è scelto di impermeabilizzare tutto il tetto con un nuovo manto e di sostituire i pluviali danneggiati.

Infine la Sciascia. Anche qui la struttura, nel complesso, non presenta rischi imminenti; tuttavia le intemperie degli ultimi anni hanno lasciato il segno in aule, spogliatoio e bagni, dove muffe ed efflorescenze compromettono l’igiene dei locali. L’intervento prevede l’impermeabilizzazione di una parte dei solai di copertura.

I fondi del maltempo di febbraio 2023

Per capire da dove arrivano i soldi bisogna tornare indietro di oltre tre anni e mezzo. Il 9 e il 10 febbraio 2023 un’ondata di maltempo eccezionale colpì il Ragusano, il Siracusano, il Catanese e la costa ionica del Messinese. Ne seguirono lo stato di emergenza e un’ordinanza della Protezione civile nazionale, la 1014 del 2023.

Il Comune di Vittoria inviò l’elenco dei danni alle proprie strutture il 15 settembre 2023. Soltanto il 6 agosto di quest’anno, però, l’ufficio del commissario delegato ha firmato la disposizione che finanzia l’intervento sulle tre scuole e nomina il Comune soggetto attuatore. I fondi passano dalla contabilità speciale intestata al presidente della Regione, nel ruolo di commissario.

Il progetto esecutivo è stato preparato dalla Direzione Ecologia e Servizi manutentivi, guidata ad interim dall’architetto Emanuele Cicciarella. Il responsabile del procedimento, l’architetto Salvatore Lorefice, lo ha verificato e validato il 20 ottobre. La giunta lo ha poi dichiarato immediatamente eseguibile.

Le domande che restano

La Pappalardo è la stessa scuola finita sotto i riflettori all’inizio di ottobre, quando nel plesso Matteotti è venuto giù un pezzo di soffitto di un’aula e due studentesse sono state medicate in ospedale. Dopo le verifiche, il 10 ottobre il Comune ha riconsegnato l’edificio alla scuola. Si tratta di due vicende distinte: la delibera non riguarda quel solaio, ma le infiltrazioni dal tetto.

Resta però il nodo dei tempi. Dal maltempo all’approvazione del progetto sono passati più di tre anni e mezzo, e intanto l’acqua ha continuato a filtrare. La delibera non dice quando partiranno i cantieri, chi eseguirà i lavori né quanto dureranno. Sono le risposte che le famiglie delle tre scuole aspettano adesso, insieme a una garanzia: che le lezioni possano andare avanti mentre si lavora sopra le loro teste.

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