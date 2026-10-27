Amerigo Vespucci davanti a Marina di Ragusa: spettacolo sottocosta

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L’Amerigo Vespucci questa mattina è passata davanti a Marina di Ragusa, regalando ancora una volta uno spettacolo inatteso a chi si trovava lungo la costa.

La sagoma inconfondibile della nave scuola della Marina Militare è comparsa al largo del litorale ragusano durante la navigazione verso Porto Empedocle. Il veliero è transitato abbastanza vicino alla costa da essere individuato chiaramente da terra, suscitando immediatamente curiosità tra quanti si trovavano a Marina di Ragusa e lungo il litorale.

Un passaggio che RagusaOggi aveva anticipato già ieri sera, seguendo la rotta della Vespucci dopo il suo ingresso nelle acque del Sud Est siciliano.

Dopo essere arrivata nell’area di Portopalo, la nave ha proseguito verso ovest costeggiando il litorale ibleo: Pozzallo, Marina di Modica, la costa sciclitana e quindi Marina di Ragusa, prima di continuare il viaggio lungo la Sicilia meridionale.

Questa mattina, dunque, la previsione è diventata realtà. E soprattutto a Marina di Ragusa il passaggio “sottocosta” non è passato inosservato.

Dalla Campagna in Nord America a Ravenna

La navigazione di queste settimane arriva dopo una stagione particolarmente intensa per l’Amerigo Vespucci.

Il veliero ha concluso la Campagna Nord America 2026, che lo ha portato ancora una volta a rappresentare la Marina Militare e l’Italia fuori dai confini nazionali.

Dal 14 al 18 ottobre ha poi fatto tappa a Marina di Ravenna per rendere omaggio alla città, scelta come Capitale Italiana del Mare 2026.

La presenza della Vespucci era stata inserita tra gli appuntamenti principali dell’anno dedicato al rapporto tra Ravenna e il mare. Durante la sosta il pubblico ha potuto salire a bordo e visitare quella che da generazioni rappresenta la “scuola galleggiante” sulla quale vengono formati gli ufficiali della Marina Militare.

Dopo Ravenna la nave ha raggiunto Taranto, dove dal 21 al 25 ottobre è rimasta nella stazione navale del Mar Grande per una sosta esclusivamente tecnica, dedicata ad attività di manutenzione e alle verifiche necessarie a garantirne efficienza e sicurezza.

Quindi la nuova partenza verso la Sicilia.

Adesso rotta su Porto Empedocle

La destinazione è Porto Empedocle, dove l’Amerigo Vespucci è attesa mercoledì 28 ottobre.

La nave resterà ormeggiata fino a venerdì 30 ottobre nell’ambito della Campagna 2026 e tornerà ad aprire le proprie passerelle al pubblico.

Le visite sono previste mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, dalle 14.30 alle 18. Sarà un’altra occasione per conoscere da vicino uno dei simboli più riconoscibili della Marina Militare italiana.

Prima di arrivare nell’Agrigentino, però, la Vespucci ha regalato questa mattina una nuova immagine agli Iblei.

Non è la prima volta.

Il precedente più suggestivo resta quello dell’agosto 2022, quando la nave passò davanti a Marina di Ragusa avvicinandosi fino a poche centinaia di metri dalla costa e venne accompagnata da numerose imbarcazioni.

In quella occasione la Vespucci percorse praticamente tutto il litorale ibleo, passando davanti a Donnalucata, Cava d’Aliga, Sampieri, Marina di Modica e Pozzallo.

Quattro anni dopo, questa mattina, la scena si è ripetuta.

Per qualche minuto gli occhi di chi si trovava sul lungomare e lungo la costa di Marina di Ragusa sono tornati verso il mare, dove l’Amerigo Vespucci continuava lentamente la sua rotta verso ovest. Ricerca fotografica di Salvo Bracchitta

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