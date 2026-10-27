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L’Amerigo Vespucci incanta Donnalucata, la nave più bella del mondo sfiora la costa
27 Ott 2026 08:15
Uno spettacolo suggestivo questa mattina davanti al molo di Donnalucata. Lo storico veliero della Marina Militare naviga a poche centinaia di metri dalla battigia, regalando un’immagine di rara bellezza
La maestosa imbarcazione alle 8.00 del mattino navigava proprio davanti al molo della borgata marinara, a circa 200 metri dalla battigia, procedendo da sud-est in direzione della costa sud-occidentale della Sicilia. Una presenza che non è passata inosservata, con il suo profilo inconfondibile, gli alberi imponenti e quella silhouette elegante che sembra appartenere a un’altra epoca.
Un gigante del mare davanti alla costa iblea
L’Amerigo Vespucci non è soltanto una nave. È un simbolo della tradizione marinara italiana, un autentico monumento galleggiante che continua ad affascinare generazioni di appassionati e semplici curiosi. Varata nel 1931, è la nave scuola della Marina Militare e viene spesso celebrata come la nave più bella del mondo.
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