Le Masserie, grande festa collettiva per i 20 anni: torte giganti, animazione e un coro di auguri con i clienti. Si punta al traguardo dei tre milioni di ingressi. FOTO GALLERY

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RAGUSA – Vent’anni di storia festeggiati insieme alla città, tra musica, sorrisi, ricordi e una gigantesca torta di compleanno condivisa con i clienti. È stata una vera festa collettiva quella che ieri, domenica 25 ottobre, ha celebrato il ventesimo anniversario del Centro Commerciale Le Masserie di Ragusa, con una partecipazione particolarmente sentita di famiglie e visitatori che hanno voluto essere presenti a un appuntamento importante per una realtà diventata, dal 2006 a oggi, un punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero nel territorio ibleo. La piazzetta d’ingresso del centro commerciale si è trasformata in uno spazio di festa e animazione.

Protagonisti soprattutto i bambini, incuriositi e divertiti dalle evoluzioni di un trampoliere che ha animato il pomeriggio, mentre la musica ha accompagnato i festeggiamenti. A condurre i diversi momenti è stato il presentatore Daniele Scalone, che ha coinvolto il pubblico raccontando anche aneddoti, curiosità e piccoli episodi legati alla storia di Le Masserie, ripercorrendo in maniera leggera e divertente alcuni dei suoi vent’anni di attività.

Le mega torte per i clienti

Ma il momento più emozionante è arrivato con la torta di compleanno. Anzi, con una spettacolare composizione di grandi torte curate da Caffè Italia, ciascuna realizzata a forma di lettera fino a comporre il nome “Le Masserie”, accompagnate da altre due grandi torte raffiguranti i numeri 2 e 0, sulle quali sono state accese le venti candeline del compleanno. Una scenografia originale che ha catturato l’attenzione dei presenti, prima del tradizionale taglio e della distribuzione delle torte ai clienti che hanno partecipato alla festa. E poi una canzone d’auguri scritta appositamente per questa occasione e cantata dai clienti in un vero e proprio coro collettivo.

Ringraziamenti per lo staff

Alla celebrazione hanno preso parte anche lo staff della direzione e diversi componenti del personale storico di Le Masserie, tra tecnici, addetti alla vigilanza e collaboratori che hanno accompagnato nel tempo il percorso della struttura. Una presenza significativa, che ha dato alla festa anche il valore di un momento di riconoscimento per chi, con il proprio lavoro quotidiano, ha contribuito alla crescita del centro commerciale. «È stato bello vedere così tante famiglie e tanti clienti condividere con noi questo compleanno – sottolinea Vito Frisina, direttore del Centro Commerciale Le Masserie – Vent’anni rappresentano un traguardo importante, ma anche uno stimolo a continuare a crescere.

Verso i tre milioni di ingressi

Le Masserie è una realtà dinamica, che continua a rinnovare la propria offerta: di recente sono arrivati nuovi negozi e l’area food si è arricchita di altri due punti ristoro appartenenti a catene nazionali. Vogliamo continuare a essere un luogo di riferimento per Ragusa, non soltanto per gli acquisti, ma anche per l’incontro e la socialità». Un dinamismo che si riflette anche nei numeri. Le Masserie, che si distingue per la sua collocazione all’interno della città di Ragusa, si prepara infatti a celebrare un altro risultato significativo: il traguardo dei tre milioni di ingressi nel corso del 2026. Un dato che testimonia il ruolo della struttura nelle abitudini quotidiane dei cittadini e la sua capacità di continuare ad attrarre visitatori da tutto il territorio.

Concorso e tanti premi

Il ventesimo compleanno è stato accompagnato anche dall’iniziativa “Festeggia e Vinci”, il concorso a premi che dal 9 al 25 ottobre ha coinvolto i clienti del centro commerciale. Con una spesa di almeno 5 euro nei negozi aderenti e presentando lo scontrino alla postazione dedicata, i partecipanti maggiorenni hanno avuto la possibilità di vincere immediatamente buoni acquisto da 5 e 10 euro. Il concorso, con un montepremi complessivo di 4000 euro, riserva ancora un ultimo appuntamento: nel mese di novembre si svolgerà l’estrazione finale di un premio da 500 euro in buoni acquisto, tra coloro che hanno partecipato all’iniziativa. Si prolunga così idealmente la festa per i vent’anni di Le Masserie, un anniversario che ha celebrato non soltanto la storia e la peculiarità di un centro commerciale in città, ma soprattutto il legame con una comunità che continua a riconoscerlo come uno dei propri luoghi di incontro e di riferimento.

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