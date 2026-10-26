Amerigo Vespucci torna davanti agli Iblei: passaggio lungo la costa ragusana, ecco quando

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L’Amerigo Vespucci torna a navigare nelle acque del Sud Est siciliano e nelle prossime ore dovrebbe essere nuovamente visibile anche dalla costa ragusana. La nave scuola della Marina Militare è diretta a Porto Empedocle e, dopo avere lasciato Taranto, sta completando il trasferimento lungo il versante meridionale della Sicilia.

Le ultime indicazioni sulla rotta collocano il veliero nell’area di Portopalo di Capo Passero. Se manterrà direzione e velocità compatibili con il trasferimento verso l’Agrigentino, il passaggio al largo del litorale ibleo potrebbe avvenire tra la notte di oggi e le prime ore di martedì 27 ottobre.

Non è possibile indicare un orario preciso: rotta, velocità e soprattutto distanza dalla costa possono cambiare durante la navigazione. Per questo anche la possibilità di vedere distintamente la Vespucci da terra dipenderà dalle scelte di navigazione e dalle condizioni di visibilità.

Il tratto interessato è però quello che guarda direttamente verso Pozzallo, Marina di Modica, Sampieri, Cava d’Aliga, Donnalucata e Marina di Ragusa, prima della prosecuzione verso ovest in direzione Porto Empedocle.

La nave è ripartita dopo una sosta tecnica a Taranto, dove è rimasta dal 21 al 25 ottobre per attività di manutenzione e verifiche operative. Prima ancora aveva fatto tappa a Ravenna, lasciata il 18 ottobre.

La destinazione è Porto Empedocle, dove l’Amerigo Vespucci è attesa mercoledì 28 ottobre e resterà fino a venerdì 30. Il pubblico potrà salire a bordo mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, dalle 14.30 alle 18.

Il precedente del 2022: la Vespucci arrivò a poche centinaia di metri da Marina di Ragusa

Per il territorio ibleo il possibile passaggio delle prossime ore richiama inevitabilmente quanto accadde il 28 agosto 2022.

Quel giorno l’Amerigo Vespucci passò davanti a Marina di Ragusa e si avvicinò fino a circa 500-600 metri dalla costa, regalando uno spettacolo che richiamò residenti, turisti e numerose imbarcazioni.

Inizialmente il veliero era apparso molto distante all’orizzonte. Poi cambiò rotta e si avvicinò al litorale, transitando lentamente davanti al Porto turistico di Marina di Ragusa e spingendosi verso Casuzze e Caucana.

Il viaggio proseguì quindi lungo tutta la costa iblea, da Donnalucata a Cava d’Aliga, Sampieri, Marina di Modica, Pozzallo e Marza, prima di dirigersi proprio verso Portopalo.

A Donnalucata il passaggio fu salutato persino con i fuochi d’artificio da una rappresentanza dell’Associazione nazionale marinai d’Italia. A bordo c’era anche il donnalucatese Francesco Buscema, luogotenente imbarcato sulla Vespucci già da diversi anni.

A bordo anche giovani iblei

Quella navigazione del 2022 aveva avuto un significato ancora più particolare per il Ragusano perché sulla nave erano presenti diversi giovani del territorio.

A bordo c’erano i ragusani Matteo Causarano, Giuseppe Lentini e Alessandro Liardo, allora allievi del corso ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, insieme alle chiaramontane Federica Buonfine e Federica Minardi, rispettivamente ufficiale e allieva ufficiale della Marina Militare.

Un legame che aveva trasformato il passaggio della Vespucci da semplice spettacolo sul mare in un momento particolarmente sentito per tante famiglie e per l’intera comunità iblea.

Proprio dopo quella giornata RagusaOggi aveva rilanciato anche l’ipotesi di portare un giorno l’Amerigo Vespucci direttamente in provincia di Ragusa, immaginando una presenza capace di trasformarsi in un grande evento per il territorio.

Quattro anni dopo la nave più celebre della Marina Militare torna dunque a percorrere una rotta che interessa da vicino il mare degli Iblei.

Questa volta non è annunciato un passaggio ravvicinato come quello del 2022 e non c’è alcuna certezza che il veliero si avvicini tanto alla costa. Ma per chi vive tra Pozzallo, Marina di Modica, il litorale sciclitano e Marina di Ragusa, tra la notte di oggi e le prime ore di martedì potrebbe esserci comunque l’occasione di cercare all’orizzonte l’inconfondibile sagoma dell’Amerigo Vespucci. Ricerca fotografica di Franco Assenza

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