Modica, tenta di sfuggire alla polizia con il crack: in casa trovano cocaina e hashish. Arrestata una donna

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Ha cercato di allontanarsi alla vista della polizia, dirigendosi rapidamente verso casa, ma gli agenti l’hanno raggiunta prima che riuscisse a disfarsi di alcune dosi di crack. È cominciato così il controllo che ha portato all’arresto di una donna di 46 anni, residente a Modica, e alla denuncia di altre due persone nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato. L’intervento è scattato durante una serie di controlli straordinari nelle zone della città maggiormente frequentate dai giovani. A operare sono stati gli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa, gli agenti del Commissariato di Modica e le unità cinofile della Polizia di Stato.

La fuga, la resistenza e la droga nascosta in casa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la quarantaseienne, accortasi della presenza delle pattuglie, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo raggiungendo la propria abitazione. Fermata dai poliziotti, avrebbe reagito opponendo resistenza e provocando lesioni agli operatori intervenuti. Una volta riportata la situazione alla calma, gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione della donna. Grazie anche al fiuto del cane antidroga, sono stati scoperti e sequestrati circa 45 grammi di cocaina, 1,5 grammi di hashish e un grammo di crack, oltre a materiale utilizzato per suddividere e confezionare le dosi. Per la donna sono scattate le manette con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La quarantaseienne è stata posta a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa. Per gli stessi fatti è stato denunciato a piede libero anche il compagno convivente.

Altra droga nell’abitazione di un uomo ai domiciliari

L’operazione non si è conclusa con il primo intervento. I controlli sono stati infatti estesi all’abitazione di un altro modicano, un uomo di 45 anni già sottoposto agli arresti domiciliari. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto ulteriori 19,39 grammi di hashish, immediatamente sequestrati. Anche per il quarantacinquenne è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria. Il bilancio dell’attività è dunque di una persona arrestata, due denunciate e diversi quantitativi di sostanze stupefacenti sequestrati. L’operazione rientra nei servizi di contrasto allo spaccio predisposti dalla Polizia di Stato nel territorio modicano, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile. Per tutte le persone coinvolte vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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