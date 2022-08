Amerigo Vespucci: prima bella e impossibile ma poi incanta tutti

L’attesa, come è giusto che sia, era enorme visto che non capita di certo tutti i giorni di poter vedere la nave scuola più famosa al mondo, l’Amerigo Vespucci, che fa capo alla Marina Militare. E’ passata con qualche ora di anticipo da Marina di Ragusa (ieri si era detto per le ore 17 ma il passaggio è iniziato intorno alle 14,45). Il veliero ha transitato lungo la linea dell’orizzonte, suscitando delusione iniziale. Troppo lontano. Ma poi la virata e l’avvicinamento sotto costa con una transito molto lento e con la possibilità di farsi ammirare da tutti. Da bella e impossibile, a nave che come sempre incanta.

L’imbarcazione ha transitato fino a quasi Casuzze, dove è stata possibile ammirarla anche da Caucana, per poi tornare indietro e avvicinarsi lungo la costa, salutando da vicino il Porto Turistico di Marina di Ragusa e proseguendo lentamente ad Est, salutata da una miriade di piccole imbarcazioni, windsurf e qualche catamarano e yacht. Un fascino straordinario il passaggio a circa 500-600 metri dalla costa, ben visibile da tutto il litorale.

A bordo ci sono anche i ragusani Matteo Causarano, Giuseppe Lentini e Alessandro Liardo, allievi del corso ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno e le chiaramontane Federica Buonfine e Federica Minardi, rispettivamente ufficiale e allieva ufficiale della Marina Militare Italiana.

“Per chi ama il mare e per tutti i ragusani, un momento di grande fascino”, aveva detto ieri il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Ed è proprio cosi’. W l’Amerigo Vespucci e grazie per questa emozione, con la speranza che in futuro possa anche sostare in provincia di Ragusa. C’è già una speranza. Leggi qui l’articolo del progetto che si intende realizzare.

foto di Lucio Molè da facebook