Inaugurata la rassegna “Colture Culturali” al Donnafugata Farmuseum. È inserita nell’evento nazionale “Il maggio del libri”

RAGUSA – Il Donnafugata Farmuseum, museo del prodotto contadino situato nel suggestivo Castello di Donnafugata, ha aperto le sue porte alla prima edizione di “Colture Culturali”, la rassegna di libri che coniuga la bellezza della letteratura con il fascino della storia e della cultura contadina. Il primo appuntamento della rassegna ha visto la partecipazione di un folto pubblico desideroso di immergersi nell’affascinante mondo delle masserie e della cultura contadina. Il professor Francesco Licitra ha tenuto una relazione avvincente, svelando aspetti e dettagli della nascita delle masserie, della divisione dei terreni con i muretti a secco e dello strumento dell’enfiteusi. A rendere ancora più suggestivo l’evento, l’attore Benedetto Guardiano ha interpretato brani tratti dal libro “Massari e Massarie” di Raffaele Antoci e Nino Cirnigliaro, regalando al pubblico un’esperienza multisensoriale di grande impatto emotivo. L’incontro è stato curato da Anna Ottaviano e Caterina Cellotti.

La scelta del nome “Colture Culturali” per questa rassegna non è casuale: si tratta di un chiaro riferimento alla mission del museo del prodotto contadino, che si propone di “seminare” cultura attraverso la valorizzazione delle tradizioni e delle testimonianze storiche legate al mondo agricolo. Con questa iniziativa, il museo si apre agli eventi di ogni tipo, offrendo agli ospiti un’esperienza culturale completa e coinvolgente.

La rassegna, che gode del patrocinio gratuito del Comune di Ragusa, proseguirà con altri tre appuntamenti da non perdere. Sabato 18 maggio alle ore 18 sarà presentato il libro “Basta un Calice” di Alvice Cartelli, mentre domenica 19 maggio, sempre alle ore 18, sarà la volta della presentazione del libro “Come Bere Bene” del famoso enologo Salvo Foti, esperto dei vini del territorio siciliano. Infine, la rassegna si concluderà venerdì 24 maggio alle ore 18 con la presentazione del libro “La Linea Ferroviaria Siracusa – Licata”, un volume fotografico curato da Francesco Blancato con la prefazione dello storico Uccio Barone, che racconta la storia ferroviaria di questa affascinante regione. Tra i relatori, anche lo storico Daniele Pavone. “Colture Culturali” si inserisce all’interno dell’iniziativa nazionale “Il Maggio dei Libri”, una campagna che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per stimolare la curiosità e l’interesse verso la lettura. Nata nel 2011, questa campagna coinvolge enti locali, scuole, biblioteche, librerie, editori e associazioni culturali in un grande abbraccio alla cultura e alla conoscenza. Maggiori info sul www.farmuseum.it e sui canali social.

