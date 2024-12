La vittoriese Benedetta Muneglia conquista la finale di The Voice Kids

Benedetta Muneglia, giovane cantante originaria di Vittoria, ha conquistato la finale di The Voice Kids, il celebre talent show di Rai condotto da Antonella Clerici. Grazie al supporto del coach Clementino, che sembra aver trovato un’affinità speciale con la giovane artista, Benedetta ha saputo distinguersi per il suo talento e la sua autenticità.

Clementino ha scelto per lei il brano “Le Cose Che Abbiamo In Comune” di Neffa e Alfa, un pezzo che ha messo in risalto le sue qualità vocali e interpretative. La performance di Benedetta è stata tanto convincente da meritare l’ambito pass per la finale, proiettandola tra i protagonisti del programma.

Si ferma, invece, la corsa dell’altra giovane vittoriese in gara, Flaminia Occhipinti. Nonostante la sua interpretazione, la giovanissima cantante si è fermata a un passo dalla finale.

