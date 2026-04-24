Sbarco a Pozzallo per 121 migranti. Molti i minori, anche 4 ragazzine. Una donna trasferita al pronto soccorso

Oltre una trentina i minori, tra loro quattro ragazzine, adolescenti. Sono sbarcati a Pozzallo intorno all’1.50 di stanotte, le 121 persone messe in salvo dalla motovedetta della Guardia costiera, la Cp 311, a una settantina di miglia da Pozzallo. L’operazione di ricerca e salvataggio era iniziata intorno alle 17. Nel cuore della notte, la motovedetta ha raggiunto un motopeschereccio in legno, sovraccarico. Particolarmente impegnativo, per le condizioni meteomarine, il trasbordo; poi la rotta verso Pozzallo. Oltre agli 81 uomini e ai 35 minori, a bordo c’erano anche 5 donne, una delle quali è stata trasferita in ospedale. All’ottavo mese di gravidanza, è stata condotta al Pronto soccorso del Maggiore-Baglieri per controll. Secondo quanto si apprende, il gruppo sarebbe partito dalle coste libiche; le nazionalità di provenienza dei migranti sarebbero Bangladesh, Etiopia, Somalia ed Eritrea oltre ad Egitto e Sudan. Le procedure di accoglienza in banchina oltre ai controlli sanitari operati dai team Usmaf – Sanità marittima – e Asp (con il coordinamento dei medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta) hanno visto il coinvolgimento di Protezione civile e fondazione Migrantes. Al termine dei controlli sanitari, eccetto una delle donne, tutto il resto del gruppo è stato trasferito all’hot spot per il completamento delle procedure di accoglienza e identificazione.

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