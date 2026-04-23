Notte difficile a Ragusa: guasto elettrico e blackout nell’area attorno a “Le Masserie” e alla zona industriale

Notte difficile per l’area di Le Masserie, tra via Paestum e la zona industriale di Ragusa, dove un grave guasto alla rete elettrica ha provocato continui distacchi di corrente fino a determinare un blackout totale del quadrante.

La situazione, iniziata con interruzioni intermittenti, è rapidamente peggiorata nelle ultime ore, lasciando senza energia elettrica intere attività produttive, uffici e servizi pubblici della zona. Sul posto sono intervenuti i tecnici per individuare l’origine del problema e avviare le operazioni di ripristino.

Surriscaldamento e cabina elettrica fuori uso

Secondo le prime informazioni tecniche, il disservizio sarebbe stato causato dal surriscaldamento di un’infrastruttura del sottoservizio elettrico, con conseguente distacco di una cabina primaria.

Un guasto che ha avuto un effetto a catena sull’intera area, rendendo necessario l’intervento immediato degli operatori per raggiungere il punto critico e avviare gli scavi di riparazione.

Nel frattempo è stato predisposto il collegamento di un gruppo elettrogeno di grande capacità per garantire un’alimentazione provvisoria e ridurre i disagi.

Disagi per servizi sanitari e attività produttive

Il blackout ha creato criticità anche per i servizi presenti nella zona. In particolare, alcune strutture sanitarie hanno dovuto fronteggiare difficoltà legate alla conservazione dei materiali sensibili, che necessitano di temperature costanti.

Situazione delicata anche per la mensa scolastica operativa nell’area industriale, che potrebbe subire rallentamenti o sospensioni temporanee a causa dell’assenza di energia elettrica.

Problemi anche alla rete idrica nei condomìni periferici

Le conseguenze del guasto si sono estese anche al sistema idrico. Pur senza danni agli impianti principali di sollevamento, in alcune zone periferiche si stanno registrando disservizi legati al mancato funzionamento delle pompe elettriche che garantiscono la pressione dell’acqua ai piani alti degli edifici.

Un disagio che si aggiunge a una situazione già complessa e che coinvolge numerose famiglie residenti.

Tecnici al lavoro per il ripristino

Le squadre operative hanno già individuato il punto critico del guasto e stanno procedendo con le attività di scavo e riparazione. L’obiettivo è quello di ripristinare nel più breve tempo possibile la cabina primaria e riportare l’alimentazione elettrica alla normalità.

Una volta completato l’intervento principale, si passerà alla verifica e alla sistemazione di eventuali danni collaterali causati dal blackout.

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