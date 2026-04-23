Dal 24 al 26 aprile Vittoria sarà al centro di una grande iniziativa dedicata alla prevenzione cardiovascolare con l’arrivo del Truck Tour “Banca del Cuore 2025-2026”, che farà tappa nel piazzale del Polo Fieristico Emaia offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare screening cardiologici completamente gratuiti. L’iniziativa rientra nella Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare promossa […]
Trigesimo: Giovanna Iudica
23 Apr 2026 09:34
Trigesimo: Giovanna Iudice
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it