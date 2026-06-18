La carenza di medici nel sistema dell’emergenza-urgenza continua a rappresentare una delle principali criticità della sanità territoriale. Per fronteggiare questa situazione, l’ASP di Ragusa ha pubblicato una manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti disponibili a prestare servizio sulle ambulanze medicalizzate del Servizio 118. L’iniziativa punta a garantire una maggiore copertura […]
Emergenza 118 a Ragusa, mancano medici: l’ASP pubblica un avviso urgente
18 Giu 2026 15:11
La carenza di medici nel sistema dell’emergenza-urgenza continua a rappresentare una delle principali criticità della sanità territoriale. Per fronteggiare questa situazione, l’ASP di Ragusa ha pubblicato una manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti disponibili a prestare servizio sulle ambulanze medicalizzate del Servizio 118.
L’iniziativa punta a garantire una maggiore copertura delle postazioni operative presenti nel territorio provinciale, dove il numero di medici disponibili continua a risultare inferiore rispetto al fabbisogno assistenziale previsto.
Il medico del 118 svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle emergenze territoriali. È il primo professionista sanitario chiamato a intervenire nei casi più complessi, valutando le condizioni del paziente, avviando le manovre salvavita e contribuendo alla stabilizzazione clinica prima dell’eventuale trasferimento in ospedale, in costante collegamento con la Centrale Operativa.
L’avviso è rivolto ai medici in possesso dei requisiti previsti dal bando. Costituiranno elementi di particolare interesse le esperienze già maturate nell’ambito dell’emergenza-urgenza, nei Pronto Soccorso, nei reparti di Rianimazione, nelle Centrali Operative 118 e nei servizi di Continuità Assistenziale.
I professionisti che saranno ritenuti idonei entreranno a far parte di un elenco che l’Azienda Sanitaria Provinciale potrà utilizzare in base alle esigenze organizzative e assistenziali del servizio di emergenza territoriale.
La manifestazione di interesse è stata pubblicata il 16 giugno nella sezione “Bandi e Concorsi” del sito istituzionale dell’ASP di Ragusa. Le domande dovranno essere presentate entro venti giorni dalla data di pubblicazione mediante posta elettronica certificata, consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’ASP oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
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