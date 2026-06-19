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“I Grant You Refuge”: a Scicli la mostra che porta Gaza nel cuore della Sicilia
19 Giu 2026 10:59
“I Grant You Refuge” è il titolo della mostra fotografica collettiva curata dal fotografo palestinese Shadi Al-Tabatibi ed ospitata nello Spazio fotografico Gianni Mania in corso Mazzini a Scicli fino al prossimo 28 luglio. E’ fra le mostra più diffuse in Italia ed in tutto il mondo sulla Striscia di Gaza dilaniata dalla guerra. Sei fotografi danno voce e visibilità alle sofferenze, alle ferite ed alla resilienza del popolo palestinese attraverso i loro scatti. Sono Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras e Shadi Al-Tabatibi. Dalle foto il racconto della quotidianità di una popolazione segnata dalla guerra e della forza e della dignità di chi continua a vivere, resistere e sperare in quella terra le cui storie rischiano di rimanere ai margini dell’attenzione mondiale. “I Grant You Refuge” prende il titolo dall’omonima poesia della scrittrice palestinese Hiba Abu Nada, uccisa a Gaza nell’ottobre del 2023. La mostra è oggi una delle esposizioni fotografiche dedicate a Gaza più diffuse in Italia e nel mondo, con centinaia di giornate espositive e decine di città coinvolte. L’iniziativa è promossa da Legambiente Scicli “Kiafura”, con il patrocinio di Emergency, ANPI e Comitati Iblei per la Palestina, grazie anche al sostegno degli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. “Grazie a tutte le persone che hanno lavorato, collaborato e contribuito alla riuscita di questa mostra e grazie a tutti voi per la vostra meravigliosa partecipazione. Grazie Alessia Gambuzza e Lega Ambiente e grazie agli sponsor – afferma il famoso fotografo sciclitano Gianni Mania – un ringraziamento speciale va ai fotografi palestinesi in esposizione: senza il loro coraggio, il loro sguardo e il loro lavoro non avremmo testimonianze dirette di ciò che sta accadendo a Gaza. La fotografia, oggi più che mai, è memoria, presenza e testimonianza”. L’inaugurazione ieri sera. La foto è di Gianni Mania.
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