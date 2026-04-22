Riflessioni su un mondo perduto. I racconti delle antiche osterie a Scicli

L’iniziativa è una delle ultime tappe dei Venerdì del Museo che a Scicli offrono spaccati di vita e di storie immerse nella memoria collettiva. Appuntamento a venerdì, a partire dalle 18, nella sede del Museo del Costume nei bassi di palazzo Carpinteri. Sul tema “A Putìa ro vinu” saranno Rita Luciani, Salvatore Pisani e Paola Dantoni a parlare. A loro è affidato il racconto di uomini e di storie nelle antiche osterie di Scicli fra studio, riflessioni sentimentali e sociologiche di un mondo ormai perduto. Non si ferma il cammino culturale dell’Associazione L’Isola e del Museo del Costume divenuti veicoli di conoscenza, di incontri e di conversazioni fra letture, musiche e condivisione.

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