Dal 24 al 26 aprile Vittoria sarà al centro di una grande iniziativa dedicata alla prevenzione cardiovascolare con l’arrivo del Truck Tour “Banca del Cuore 2025-2026”, che farà tappa nel piazzale del Polo Fieristico Emaia offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare screening cardiologici completamente gratuiti. L’iniziativa rientra nella Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare promossa […]
Riflessioni su un mondo perduto. I racconti delle antiche osterie a Scicli
22 Apr 2026 10:33
L’iniziativa è una delle ultime tappe dei Venerdì del Museo che a Scicli offrono spaccati di vita e di storie immerse nella memoria collettiva. Appuntamento a venerdì, a partire dalle 18, nella sede del Museo del Costume nei bassi di palazzo Carpinteri. Sul tema “A Putìa ro vinu” saranno Rita Luciani, Salvatore Pisani e Paola Dantoni a parlare. A loro è affidato il racconto di uomini e di storie nelle antiche osterie di Scicli fra studio, riflessioni sentimentali e sociologiche di un mondo ormai perduto. Non si ferma il cammino culturale dell’Associazione L’Isola e del Museo del Costume divenuti veicoli di conoscenza, di incontri e di conversazioni fra letture, musiche e condivisione.
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