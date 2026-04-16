“Pics 4 Peace” a Modica: i giovani europei trasformano la fotografia in messaggio di pace

La pace raccontata attraverso le immagini, vissuta nelle relazioni e costruita nel dialogo tra culture diverse. È questo il cuore di “Pics 4 Peace”, lo Youth Exchange del programma Erasmus+ appena concluso a Modica, che ha trasformato la fotografia in uno strumento di educazione, inclusione e cittadinanza attiva.

L’iniziativa, promossa dall’associazione modicana “Key Life” e finanziata dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù, si è svolta a Marina di Modica dall’8 al 15 aprile, coinvolgendo 35 giovani tra i 18 e i 30 anni provenienti da Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia e Turchia.

La fotografia come linguaggio universale della pace

Attraverso attività non formali basate sul metodo del “learning by doing”, i partecipanti hanno esplorato il concetto di pace su tre livelli: personale, sociale e globale. La fotografia è diventata il mezzo principale per raccontare emozioni, esperienze e visioni, superando barriere linguistiche e culturali.

Il momento più significativo del progetto è stata la mostra fotografica allestita nell’atrio del Palazzo Comunale di Modica, dove le foto-storie dei giovani hanno dato vita a un percorso visivo dedicato alla sensibilizzazione sui temi della pace e della cittadinanza attiva.

Un ponte tra culture e territorio

Oltre alle attività formative, i ragazzi hanno avuto modo di conoscere il territorio modicano attraverso visite culturali, tra cui il tour al Museo del Cioccolato di Modica. Per l’occasione sono state realizzate anche barrette di cioccolato personalizzate con il titolo del progetto e le bandiere dei Paesi partecipanti, un simbolo concreto di incontro tra culture.

Giovani e pace: tra sfide globali e bisogno di connessione

Il presidente di “Key Life”, Leonardo Storaci, ha sottolineato come il progetto nasca in un contesto globale complesso, segnato da crisi sociali, economiche e geopolitiche.

“I giovani oggi affrontano stress, disoccupazione, crisi abitativa e un forte senso di disconnessione – ha spiegato –. A tutto questo si aggiungono disinformazione, polarizzazione e conflitti internazionali che rendono la pace percepita come fragile o lontana”.

In questo scenario, la fotografia si afferma come linguaggio educativo universale: uno strumento capace di favorire espressione emotiva, dialogo interculturale e costruzione di consapevolezza.

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