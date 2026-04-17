Una carezza al vento, poesia di Giovanni Gulino in memoria di un professore del linguistico di Ragusa

Avrebbe compiuto 80 anni il 15 aprile scorso uno dei docenti rimasto nel cuore di tanti studenti e scomparso anni fa. Il poeta ibleo Giovanni Gulino, che è stato suo alunno, ha voluto ricordarlo con una toccante poesia di cui vi proponiamo il testo.



NA CAREZZA AL VENTO



Avvinghiato tra i ricordi

rispolvero una mancanza,

che il mutar del tempo non placa.

Cerco di sfiorare con esili mani,

un pezzo di cielo, per donare

una carezza al vento.

Mi smarrisco nell’abissale

vortice dell’universo, respirando

l’essenza della tua presenza.

Nascosto fra le nuvole

intravedo una luce,

messaggera di speranza.

E’ il segno che la morte

non cancella, ciò che nell’anima resta.

Quando ci ricongiungeremo

si spezzerà la favella

della tua assenza.

Il tuo nome è ridondante

dentro me, vivi in una dimensione trascendentale,

ed io resto con languida attesa,

che possa arrivare al cielo,

fino a te: una carezza al vento.

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