L’annuncio è arrivato a seguito dell’incontro avuto fra le associazioni Orizzonti e 1° Maggio che con due suoi rappresentanti, Orazio Ragusa ed Ignazio Fiorilla, hanno incontrato il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago. Sarà il padiglione N ad ospitare questo nuovo hub ospedaliero per l’assistenza primaria e specialistica nel territorio. Dall’incontro le prime indicazioni […]
Una carezza al vento, poesia di Giovanni Gulino in memoria di un professore del linguistico di Ragusa
17 Apr 2026 19:00
Avrebbe compiuto 80 anni il 15 aprile scorso uno dei docenti rimasto nel cuore di tanti studenti e scomparso anni fa. Il poeta ibleo Giovanni Gulino, che è stato suo alunno, ha voluto ricordarlo con una toccante poesia di cui vi proponiamo il testo.
NA CAREZZA AL VENTO
Avvinghiato tra i ricordi
rispolvero una mancanza,
che il mutar del tempo non placa.
Cerco di sfiorare con esili mani,
un pezzo di cielo, per donare
una carezza al vento.
Mi smarrisco nell’abissale
vortice dell’universo, respirando
l’essenza della tua presenza.
Nascosto fra le nuvole
intravedo una luce,
messaggera di speranza.
E’ il segno che la morte
non cancella, ciò che nell’anima resta.
Quando ci ricongiungeremo
si spezzerà la favella
della tua assenza.
Il tuo nome è ridondante
dentro me, vivi in una dimensione trascendentale,
ed io resto con languida attesa,
che possa arrivare al cielo,
fino a te: una carezza al vento.
© Riproduzione riservata