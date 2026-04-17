Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino a Ragusa Ibla: cena d’autore nel cuore del Barocco

Un ospite d’eccezione illumina le serate di Ragusa Ibla: il regista premio Oscar Paolo Sorrentino è stato avvistato a cena nel celebre Duomo di Ciccio Sultano, ristorante due stelle Michelin simbolo dell’eccellenza gastronomica siciliana.

Una presenza che non passa inosservata e che conferma ancora una volta il fascino internazionale del territorio ibleo, sempre più meta di personalità di primo piano del cinema e della cultura.

Sorrentino, il maestro della “Grande Bellezza” tra arte e gusto

Considerato tra i più importanti registi contemporanei, Paolo Sorrentino ha conquistato il mondo con film iconici come La grande bellezza, vincitore dell’Oscar come miglior film straniero nel 2014, oltre a Golden Globe e BAFTA.

Nato a Napoli nel 1970, il regista è noto per il suo stile visivo raffinato e riconoscibile, capace di raccontare la società italiana tra bellezza, decadenza e potere.

Tra le sue opere più celebri anche Il Divo e È stata la mano di Dio, quest’ultimo tra i lavori più personali della sua carriera.

Cena stellata nel tempio della cucina siciliana

La scelta del Duomo di Ciccio Sultano non è casuale. Il ristorante rappresenta uno dei vertici dell’alta cucina italiana, capace di attrarre chef, artisti e personalità di rilievo internazionale.

In un’atmosfera esclusiva, tra i vicoli barocchi di Ibla, Sorrentino ha potuto vivere un’esperienza gastronomica d’eccellenza, confermando il legame sempre più stretto tra cinema, cultura e territorio.

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