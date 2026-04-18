A Modica la piattaforma edilizia in tilt: pratiche bloccate e disagi per tecnici, imprese e cittadini

Da circa una settimana lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Modica è di fatto paralizzato. La piattaforma telematica URBIX, utilizzata per la gestione delle pratiche edilizie, risulta non funzionante, impedendo la presentazione di documenti fondamentali come permessi di costruire, CILA, SCIA e certificazioni di agibilità.

Un blocco che sta generando notevoli disagi per centinaia di utenti tra liberi professionisti, imprese e cittadini. L’impossibilità di caricare nuove pratiche o portare avanti quelle già avviate rischia di tradursi in conseguenze economiche rilevanti: molte procedure, infatti, sono legate a scadenze precise, tra cui agevolazioni fiscali, mutui bancari, compravendite immobiliari, partecipazione a bandi pubblici e avvio di attività imprenditoriali.

A preoccupare è anche l’assenza, almeno finora, di soluzioni alternative temporanee che possano garantire la continuità del servizio. Una situazione che, secondo diversi operatori del settore, assume i contorni di una vera e propria interruzione di pubblico servizio, considerata l’importanza strategica dell’ufficio urbanistica per l’economia cittadina.

Il comparto edilizio, da sempre uno dei motori principali di Modica, si trova così a fare i conti con un rallentamento improvviso che rischia di avere ripercussioni a catena sull’intero sistema produttivo locale.

A denunciare pubblicamente il disservizio è stato il consigliere comunale Paolo Nigro, che ha presentato un’interrogazione urgente chiedendo all’assessore all’Urbanistica Agatino Antoci di riferire in Consiglio comunale. Nigro parla di gravi criticità nella gestione del servizio e sollecita un rapido ripristino della piattaforma, sottolineando la necessità di un cambio di passo nell’azione amministrativa, con maggiore presenza negli uffici e più supporto a professionisti e cittadini.

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