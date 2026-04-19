Affari Tuoi e il trionfo della bellezza pozzallese: Valeria e la figlia Lisa sbancano il Dottore nonostante il pacco nero

C’è un filo invisibile ma d’acciaio che unisce il mare cristallino della nostra Pozzallo con le vette del Friuli Venezia Giulia, e ieri sera questo legame ha illuminato gli schermi di milioni di italiani. Protagoniste assolute ad Affari Tuoi sono state Valeria, originaria di Pozzallo, e sua figlia Lisa, che vive e lavora in Friuli Venezia Giulia, in una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Non è stata solo una gara di pacchi, ma una vera e propria celebrazione della bellezza e del carisma che affonda le radici nella nostra terra: se Lisa oggi vive al Nord ed è stata eletta Miss Friuli, il merito genetico è tutto di mamma Valeria, già Miss Sicilia, che ieri ha lasciato lo studio a bocca aperta. Anche Stefano De Martino non ha potuto fare a meno di notare l’incredibile somiglianza e la freschezza delle due, scherzando sul fatto che sembrassero più sorelle che madre e figlia, un complimento che ha fatto sorridere Pozzallo intera davanti alla TV.

La gara è stata un’altalena di emozioni pure. Lisa, che oggi lavora in un’agenzia di comunicazione e ha un passato da finalista a Miss Italia, ha dimostrato di avere non solo il fascino ereditato da Valeria, ma anche un istinto formidabile. La tensione è salita alle stelle quando in gioco è rimasto l’inquietante “Pacco Nero” contro la misera cifra di 100 euro. Un vicolo cieco che avrebbe fatto tremare chiunque. In quel momento cruciale, il sangue freddo siciliano di Valeria e l’intuito di Lisa si sono fusi: nonostante il Dottore stesse giocando al gatto col topo, le due hanno deciso di non rischiare il tutto per tutto.

“Mi fido di mamma”, ha detto Lisa davanti a un De Martino quasi incredulo, accettando l’offerta di 22.000 euro. Una scelta che si è rivelata un autentico colpo di genio. Quando i pacchi sono stati aperti, è emersa la verità: Lisa aveva in mano proprio il pacco nero, che però fortunatamente conteneva solo 100 euro. Se avessero rifiutato l’offerta per orgoglio o eccesso di sfida, sarebbero tornate a casa a mani vuote. Invece, grazie a quel pizzico di saggezza e alla complicità che solo una madre e una figlia così unite possono avere, la serata si è conclusa con un brindisi.

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