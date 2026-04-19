Comiso investe sugli impianti sportivi: al via lavori per campetto polivalente e campo di Pedalino

COMISO – Nuovo intervento del Comune sulle strutture sportive cittadine. Saranno avviati a breve i lavori di manutenzione straordinaria del campetto polivalente di Comiso e del campo sportivo di Pedalino, inseriti in un più ampio piano di riqualificazione delle infrastrutture dedicate allo sport.

Ad annunciarlo è l’assessore ai Servizi tecnici Giovanni Assenza, che sottolinea l’obiettivo dell’amministrazione di riconsegnare alla città e alla frazione impianti più moderni, sicuri e pienamente fruibili.

“Saranno a breve avviati i lavori di manutenzione straordinaria del campetto polivalente di Comiso e del campo sportivo di Pedalino, nell’ambito di un più ampio programma di riqualificazione delle infrastrutture sportive del territorio”, dichiara Assenza.

Il progetto prevede una serie di opere mirate al miglioramento funzionale ed energetico delle strutture. In particolare, per il campetto polivalente di Comiso sono programmati interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto, la realizzazione di un collegamento coperto tra gli spogliatoi e il campo da gioco, la creazione di uno spogliatoio riservato agli arbitri, oltre all’adeguamento degli impianti elettrico, idrico e di illuminazione.

Tra le novità previste anche l’installazione di un impianto fotovoltaico, soluzione che consentirà un contenimento dei costi energetici e una gestione più sostenibile della struttura.

Per quanto riguarda il campo sportivo di Pedalino, è invece prevista la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione dell’area di gioco, intervento atteso dagli utenti e dalle associazioni sportive della frazione, che potrà così beneficiare di una migliore fruizione anche nelle ore serali.

L’importo complessivo del progetto ammonta a 151.719,90 euro.

Il Responsabile unico del progetto (Rup) e progettista è l’ingegnere Giuseppe Saddemi, mentre la direzione dei lavori è stata affidata all’architetto Mario Castello.

“Restituiremo alla città due impianti sportivi funzionali e, posso anticipare, siamo quasi in dirittura d’arrivo per la consegna dei lavori di rifacimento della piscina comunale”, aggiunge l’assessore Assenza.

L’intervento si inserisce dunque in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale finalizzata al recupero e all’ammodernamento degli spazi pubblici destinati allo sport, con particolare attenzione sia al capoluogo sia alle frazioni. Dopo il campetto polivalente e il campo di Pedalino, il prossimo tassello sarà proprio la piscina comunale, ormai vicina alla riapertura.



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