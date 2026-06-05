Temperature record e rischi per la salute: presentato il piano anti-caldo dell’ASP di Ragusa

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L’estate non è ancora entrata nel vivo, ma l’ASP di Ragusa ha già acceso i motori della prevenzione. Questa mattina, in piazza Igea, è stato presentato il Piano aziendale per la prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore sulla salute, uno strumento operativo destinato a tutelare soprattutto le categorie più vulnerabili durante i mesi più caldi dell’anno.

L’iniziativa rientra nel programma promosso dalla Regione Siciliana per rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario e della rete territoriale di fronte ai rischi provocati dall’innalzamento delle temperature. Il Piano resterà attivo fino al 15 settembre e punta a ridurre le conseguenze del caldo intenso su anziani, persone affette da patologie croniche, cittadini soli e soggetti in condizioni di fragilità.

Ad aprire i lavori è stato il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, che ha sottolineato la necessità di una stretta collaborazione tra Azienda sanitaria, amministrazioni comunali, medici di medicina generale, pediatri e servizi territoriali. Un’alleanza indispensabile per garantire interventi tempestivi e un monitoraggio costante delle situazioni più a rischio.

Durante l’incontro sono intervenuti anche il Direttore sanitario Sara Lanza, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Giuseppe Smecca e la responsabile dell’Unità per l’Educazione e la Promozione della Salute aziendale, Daniela Bocchieri, illustrando nel dettaglio le azioni previste dal Piano.

Tra le misure principali figurano il rafforzamento delle attività di informazione e sensibilizzazione, il monitoraggio delle persone più esposte agli effetti del caldo e la diffusione di corrette abitudini per prevenire colpi di calore, disidratazione e aggravamento delle patologie croniche.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai lavoratori impegnati all’aperto. Nel corso dell’incontro è stata richiamata l’ordinanza regionale che vieta le attività lavorative nei settori agricolo, florovivaistico, edile e affini dalle 12.30 alle 16 nelle giornate in cui il livello di rischio per esposizione al sole viene classificato come “alto”.

Il Piano prevede inoltre una serie di incontri informativi dedicati agli anziani nei centri di aggregazione e nei centri diurni della provincia. Nel mese di giugno sono già in calendario appuntamenti a Giarratana, Santa Croce Camerina, Ragusa, Vittoria e Modica, con l’obiettivo di fornire consigli pratici e strumenti utili per affrontare in sicurezza i periodi di caldo intenso.

L’ASP di Ragusa ha confermato che per tutta la stagione estiva resterà attiva una rete di monitoraggio e assistenza in grado di intervenire rapidamente a supporto dei cittadini più vulnerabili. Restano operativi il numero verde regionale 800 042 520, il call center ASP 0932 658758, la Centrale Operativa Territoriale e la Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana della Protezione civile.

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