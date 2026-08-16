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Atto vandalico a Ispica: imbrattata la stele dedicata alle vittime di mafia
16 Ago 2026 11:34
Atto vandalico a Ispica. Ignoti, nella notte, hanno imbrattato la stele dedicata alle Vittime di mafia, in Corso Umberto.
Una scritta con lo spray nero la base della stele con scritte poco comprensibili. La notizia è stata resa nota dal consigliere comunale Marco Santoro.
“È un gesto che offende un luogo della memoria cittadina – scrive Santoro – un simbolo dedicato a donne e uomini che hanno sacrificato la propria vita nella lotta alla mafia e nella difesa della legalità. Imbrattare quella stele significa colpire un patrimonio morale che appartiene a tutta la comunità”.
Santoro chiede all’amministrazione di far ripulire subito la stele e ripristinare il decoro del luogo, se possibile di accertare le responsabilità.
“La memoria, il decoro e il rispetto degli spazi pubblici devono essere difesi ogni giorno.
Chiediamo, pertanto, che la stele venga ripulita e restituita al più presto alla sua dignità, e che siano messi in campo tutti gli strumenti necessari per fare chiarezza sull’accaduto.
La memoria delle vittime di mafia non si imbratta e non si cancella. I simboli della legalità vanno rispettati, tutelati e difesi”.
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