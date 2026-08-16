A Marina di Modica grande partecipazione per la Madonna Assunta: simulacro sulle spalle dei portatori di San Giorgio

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È stata una festa molto partecipata quella della Madonna Assunta a Marina di Modica, dove sorge la l’omonima chiesa dedicata alla Vergine. Una celebrazione che quest’anno ha segnato un ritorno alla tradizione, grazie anche alle scelte del parroco, don Giuseppe Minardo.

Dopo alcuni anni in cui la processione si era svolta alla vigilia di Ferragosto, quest’anno il simulacro della Vergine è tornato a percorrere le strade della frazione marinara modicana proprio il 15 agosto, giorno dell’Assunzione di Maria al cielo.

Numerosi i fedeli che hanno accompagnato la processione, in un clima di devozione e partecipazione. Particolarmente significativo è stato il contributo dei portatori di San Giorgio, che, nell’ambito di una sorta di gemellaggio tra le due comunità, hanno portato a spalla il simulacro della Madonna Assunta. Un gesto di condivisione e fraternità che ha dato ulteriore significato alla celebrazione.

Ad accompagnare il corteo è stata la Banda musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli”, mentre a seguire la processione c’erano le autorità cittadine, con in testa il sindaco Maria Monisteri, che ha pronunciato la preghiera di affidamento a Maria della comunità di Marina di Modica.

Tra i momenti più emozionanti della serata, le soste davanti agli altarini allestiti dai residenti lungo il percorso. Davanti alle proprie abitazioni, alcune famiglie hanno preparato piccoli angoli di devozione, trasformando le vie della frazione in un percorso di fede e partecipazione popolare.

La processione ha raggiunto anche la zona del moletto, dove i fedeli hanno potuto assistere a un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio, mai così ricco. Un’esplosione di luci e colori che ha lasciato a bocca aperta i presenti.

Una festa che ha unito tradizione, fede e partecipazione, restituendo alla comunità di Marina di Modica una celebrazione nel giorno di Ferragosto e confermando il forte legame dei residenti e dei tanti villeggianti con la Madonna Assunta.

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