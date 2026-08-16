Frigintini Calcio: da domani si parte con la preparazione, i rossoblù scaldano i motori

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Dopo tre giorni dedicati ai test atletici e al lavoro con la palla, il Frigintini Calcio è pronto a dare ufficialmente il via alla preparazione precampionato in vista della stagione 2026/2027.

La formazione rossoblù, reduce dalla salvezza conquistata ai play-out nello scorso campionato di Promozione, si ritroverà domani alle 18.45 al “Vincenzo Barone” per iniziare la preparazione agli ordini del tecnico riconfermato Ciccio Di Rosa e del suo staff.

Vecchi e nuovi rossoblù hanno già avuto modo di lavorare insieme da mercoledì a venerdì al “Pietro Scollo” di contrada Caitina, dove sono stati effettuati alcuni test atletici e svolte le prime esercitazioni con la palla. Un lavoro utile per smaltire le tossine accumulate durante la pausa estiva, ma anche per consentire allo staff tecnico di valutare la condizione dei giocatori e individuare gli aspetti sui quali intervenire in vista dei primi appuntamenti ufficiali.

«Conclusi i test atletici e rotto il ghiaccio anche con parecchio lavoro con palla – spiega il responsabile dell’area tecnica del Frigintini, Stefano Di Rosa – entriamo ufficialmente nel vivo della preparazione atletica. Tutti presenti, tra conferme e nuovi innesti, già dal primo giorno, perché l’obiettivo era mettere il mister nelle condizioni di poter lavorare con il gruppo che affronterà la nuova stagione».

Il programma prevede quattro settimane di lavoro intenso, con allenamenti dal lunedì al giovedì e un’amichevole in programma il sabato. «L’obiettivo – aggiunge Stefano Di Rosa – è arrivare quasi al top della condizione per l’inizio ufficiale della stagione, con l’impegno di Coppa Italia del 20 settembre, per poi farci trovare pronti il 27 settembre per la prima giornata di campionato».

Da domani, dunque, si farà sul serio. Il lavoro alternerà preparazione atletica ed esercitazioni tattiche, con particolare attenzione all’inserimento dei nuovi arrivati e alla costruzione degli equilibri di squadra.

La dirigenza, presieduta da Michele Giannone, punta a costruire una formazione competitiva, capace di raggiungere il prima possibile l’obiettivo salvezza. Ma al di là dei risultati, la priorità sarà quella di creare fin dai primi allenamenti un gruppo unito e coeso, elemento considerato fondamentale per affrontare una nuova stagione di Promozione con entusiasmo e rinnovate ambizioni.

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