Destagionalizzazione: Scicli punta sulla musica al MACC con 8 concerti tra settembre e ottobre

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La musica diventa uno degli strumenti scelti da Scicli per allungare la stagione turistica oltre l’estate. La giunta comunale presieduta dal sindaco Mario Marino ha varato un programma di concerti e spettacoli che animerà, tra settembre e ottobre, il chiostro del MACC, Museo d’Arte Contemporanea del Carmine.

Un calendario pensato nel segno della destagionalizzazione, con otto appuntamenti che porteranno a Scicli artisti e formazioni di rilievo, offrendo occasioni di intrattenimento anche dopo la conclusione della stagione estiva.

Si parte sabato 5 settembre con Mario Venuti, cantautore siciliano che da oltre trent’anni mantiene un legame particolare con Scicli. Sarà lui ad aprire la rassegna nel suggestivo spazio del chiostro del MACC.

Il calendario proseguirà l’11 settembre con il Trio Arabesque, mentre il 18 settembre sarà la volta di Karima. Il 25 settembre spazio a Paolo Vallesi, altro nome molto conosciuto della scena musicale italiana.

La programmazione continuerà anche nel mese di ottobre. Il 2 ottobre toccherà all’Hyblean Quartet, il 9 ottobre a Duettango, mentre il 16 ottobre arriverà Beppe Carletti dei Nomadi. A chiudere il programma, il 23 ottobre, sarà Francesco Baccini.

Una sequenza di appuntamenti che attraversa generi e generazioni differenti e che punta a trasformare il chiostro del MACC in uno spazio culturale e musicale anche nei mesi tradizionalmente considerati di bassa stagione.

La scelta della giunta Marino si inserisce quindi nella strategia di destagionalizzazione dell’offerta, con l’obiettivo di continuare a richiamare visitatori e pubblico anche dopo i mesi estivi, valorizzando contemporaneamente uno dei luoghi culturali più caratteristici della città.

Particolarmente significativo anche il fatto che tutti i concerti saranno a ingresso libero, rendendo la rassegna accessibile sia ai residenti sia ai visitatori che sceglieranno Scicli nei mesi di settembre e ottobre.

Il calendario sarà dunque un appuntamento fisso settimanale per quasi due mesi: dal 5 settembre al 23 ottobre, otto serate di musica nel cuore di Scicli, con il chiostro del MACC a fare da cornice a una programmazione pensata per prolungare la stagione degli eventi e mantenere viva l’attrattività della città anche dopo l’estate.

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